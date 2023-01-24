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"Стойкий паралич лица": Перенесшей операцию Успенской грозит смертельный исход

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Переделанная Любовь Успенская сильно рискует.

В последние годы Любовь Успенская преобразилась. Она перенесла не одну пластическую операцию, чтобы выглядеть, как ей кажется, красивее. Королева шансона не только сделала подтяжку лица, но и накачала пятую точку. Как известно, любое хирургическое вмешательство сопряжено с риском, а в пожилом возрасте – тем более.

В беседе с Пятым каналом кандидат медицинских наук, пластических хирург и нейрохирург Илья Алмазов отметил, что при подтяжке лица возможно повреждение слюновыводящего протока. Это может стать причиной опухоли щеки и образования кисты. Еще одно возможное последствие фейслифтинга – тромбоэмболия легочной артерии. При таком диагнозе грозит смертельный исход.

Врач отметил, что женщины после 45 лет находятся в группе риска, а Любови Успенской в следующем месяце исполнится 69. Ситуация после любой операции может усложниться, если пациент имеет проблемы с сосудами, варикозные вены или курит.

"Чтобы возник стойкий паралич половины лица, нужно пересечь главную ветку лицевого нерва, но такое в принципе не встречается", – добавил эксперт.

Ранее поклонники восхитились внешним видом Любови Успенской. Артистка в довольно откровенном наряде продемонстрировала упругие ягодицы. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

24 января 2023, 17:10
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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