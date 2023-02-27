Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Второй Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам Развод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь "Я визжала на всю квартиру": исступленная Навка отказывается верить в произошедшее с Костомаровым Два стула: Желающая нажиться на россиянах Ротару осталась с носом

Лента новостей

Понедельник 27 февраля

12:00Сбежавшая из России Лорак рассекретила нового возлюбленного 11:40"Я всегда любил и люблю Таню": Тайный ухажер явился перед свадьбой ждущей дочь Булановой 11:20"Наши дети": показавшая большой живот Рудковская заявила о родах 11:00Мерзкая и обольстительная: Как наглая Стоцкая отбила Киркорова у стареющей Пугачевой 10:40В России дешевеет арендная недвижимость 10:30"Бог простит": вернувшийся к бывшей Прилучный рассказал о причиненных ему обидах 10:20Тихо ушла: Россияне потеряли 85-летнюю Эдиту Пьеху 10:20Риск все упустить: Василиса Володина дала советы для знаков зодиака на предстоящую неделю 10:14Умер российский политолог Глеб Павловский 10:00"Больше нет на этом свете": близкие Мадонны сообщили о смерти 09:40По стопам Волочковой: Сбросившие одежду Чехова и Кудрявцева раздвинули ноги перед толпой 09:20За какие нарушения можно лишиться квартиры в Москве: объяснил юрист 09:10"В шоке!": сбежавшая в Лондон дочь Малинина охмурила миллионера 09:00Предатели: показавшая лицо "бездарность" Рудковская примкнула к Пугачевой 08:40Шесть причин провалов в личной жизни: как найти того самого 08:20Не Анита и не Цой: певица официально поменяла имя и фамилию 06:32"Игрок" Достоевского: наскоро написанный роман о страстях человеческих 04:02Польза или вред? Как выбрать "правильную" красную рыбу 02:36Офтальмолог предупредила об опасности использования туши и наращивании ресниц зимой 00:03Кириллов день: что нельзя делать 27 февраля 22:11"Они с Анастасией похожи": Рассекречена любовь бросившего больную раком Заворотнюк Чернышева 20:42Осталась одна: тяжелая болезнь разлучила Арзамасову с любимым партнером 20:34Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь 19:32"Боль": посиневшее тело Ани Лорак нашли мокрым в черном пакете 17:47"Скрывается": постаревшая на 30 лет Пугачева зависима от уколов 17:47"Я стараюсь": виляющая голым задом 69-летняя Успенская стиснула черный срам между ног 16:56"У нее дочка": выкатившая пузо любовница Виторгана раскрыла все карты 15:51Дети от Николаева? Королева вышла в свет с тайными наследниками 15:37"Развод с мужем!": севшая на шею Тарзану Волочкова довела Королеву до бешенства 14:42"Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой 13:52С животиком: великая космонавтка Пересильд вышла на связь в интересном положении 13:43Вали больше нет: жена Юдашкина покинула Москву 13:27"Потеряли себя и Родину": уверенная в победе России Борзова припечатала уехавших звезд 13:03"Почки разрушаются": наглотавшаяся таблеток Алина Кабаева пошла ко дну 12:41"Страшный финал": быстрый уход Костомарова объяснился сочетанием фатальных ошибок врачей 12:04"Набросились на нее": Приползшую назад в Россию беглянку Пугачеву жестко скрутили 11:51"Страшная трагедия и смерть": в блоге ушедшей Оксаны Федоровой появились подробности 11:26"SHAMAN попал": объявлено о завершении карьеры певца 10:47"Не в состоянии бороться": в окружении Костомарова готовятся к худшему 10:00"А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук 08:23Как жизнь в мегаполисе может навредить здоровью человека: объяснил эксперт 06:18Дельфины помогают людям рыбачить: удивительное видео из Бразилии 04:04Помощник или вредитель: выстраиваем здоровое отношение ребенка к смартфону 02:19Гибель маленького сына, уход жены, тайная семья: как живет знаменитый актер Щербина 00:11Прощеное воскресенье: как правильно просить прощения 26 февраля 22:06Полезная вкусняшка: рецепт творожно-кокосового печенья от Юлии Ковальчук 20:35Возраст – не приговор: самые модные российские звезды старше 50 лет 19:12"15 лет счастья": Ковальчук обнародовала беременность в годовщину отношений с Чумаковым 18:04Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 года 18:03"Я влюблена по уши": бросившая Преснякова Подольская выдала нового мужчину
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Я всегда любил и люблю Таню": Тайный ухажер явился перед свадьбой ждущей дочь Булановой

268

Буланова – настоящая сердцеедка!

Недавнее объявление певицы о романе с молодым теннисистом наделало много шума. Как оказалось, три года артистка скрывала отношения с бывшим спортсменом Валерием Рудневым, который младше ее на 19 лет. Разница в возрасте, кажется, никого не смутила, ведь возлюбленный уже успел сделать Татьяне Булановой предложение.

К новому мужчине звезды относятся по-разному: злые языки не верят в искренность этого союза, а преданные поклонники видят в нем достойного мужа и то и дело подозревают певицу в беременности. Да, и сама она однажды заговорила о третьем ребенке, обзавестись которым была бы не против. К слову, ее бывший коллега Саша Попов как-то раз приоткрыл личную тайну блондинки: оказывается, она очень ждет в своей жизни дочь.

Ну, а пока Татьяна Буланова наслаждается личным счастьем и строит планы на будущее, внезапно перед свадьбой, дата которой еще не назначена, явился ее тайный ухажер – звездный поклонник, который ранее не озвучивал свои теплые чувства к певице и ее творчеству. Как оказалось, неровно дышит Гоша Куценко и об этом он заявил в одном из последних интервью.

"Я всегда любил и люблю Таню Буланову", – сказал актер и дал понять, что по-дружески, конечно. По его словам, артистка напоминает о 90-х – времени, по которому он, видимо, иногда скучает. А еще Гошу Куценко восхитило то, как блондинка перепела "Опустела без тебя земля".

27 февраля 2023, 11:40
Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Экспресс газета✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Пугачева: женщины, которые полюбили мужчин моложе себя

По теме

"Трус большой": собравшаяся под венец с молодым Буланова выдала тайну
Татьяна Ивановна Буланова

Татьяна Ивановна Буланова певица

Сбежавшая из России Лорак рассекретила нового возлюбленного

Ани Лорак без памяти влюбилась

"Наши дети": показавшая большой живот Рудковская заявила о родах

Продюсер порадовала поклонников.

Мерзкая и обольстительная: Как наглая Стоцкая отбила Киркорова у стареющей Пугачевой

Стоцкая не брезговала ничем.

"Бог простит": вернувшийся к бывшей Прилучный рассказал о причиненных ему обидах

Павел Прилучный раскрыл душу.

Тихо ушла: Россияне потеряли 85-летнюю Эдиту Пьеху

Не так давно Пьеха попала в больницу.

Выбор читателей

26/02Вск"Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой 26/02Вск"А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук 26/02Вск"SHAMAN попал": объявлено о завершении карьеры певца 25/02Сбт"Я влюблена по уши": бросившая Преснякова Подольская выдала нового мужчину 25/02Сбт"Без трусов лучше": красавица Волочкова предъявила натруженную кормилицу 25/02Сбт"15 лет счастья": Ковальчук обнародовала беременность в годовщину отношений с Чумаковым