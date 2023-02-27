"Я всегда любил и люблю Таню": Тайный ухажер явился перед свадьбой ждущей дочь Булановой

Буланова – настоящая сердцеедка!

Недавнее объявление певицы о романе с молодым теннисистом наделало много шума. Как оказалось, три года артистка скрывала отношения с бывшим спортсменом Валерием Рудневым, который младше ее на 19 лет. Разница в возрасте, кажется, никого не смутила, ведь возлюбленный уже успел сделать Татьяне Булановой предложение.

К новому мужчине звезды относятся по-разному: злые языки не верят в искренность этого союза, а преданные поклонники видят в нем достойного мужа и то и дело подозревают певицу в беременности. Да, и сама она однажды заговорила о третьем ребенке, обзавестись которым была бы не против. К слову, ее бывший коллега Саша Попов как-то раз приоткрыл личную тайну блондинки: оказывается, она очень ждет в своей жизни дочь.

Ну, а пока Татьяна Буланова наслаждается личным счастьем и строит планы на будущее, внезапно перед свадьбой, дата которой еще не назначена, явился ее тайный ухажер – звездный поклонник, который ранее не озвучивал свои теплые чувства к певице и ее творчеству. Как оказалось, неровно дышит Гоша Куценко и об этом он заявил в одном из последних интервью.

"Я всегда любил и люблю Таню Буланову", – сказал актер и дал понять, что по-дружески, конечно. По его словам, артистка напоминает о 90-х – времени, по которому он, видимо, иногда скучает. А еще Гошу Куценко восхитило то, как блондинка перепела "Опустела без тебя земля".

