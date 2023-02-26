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"SHAMAN попал": объявлено о завершении карьеры певца

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SHAMAN может лишиться всего

Ярослав Дронов – тот самый исполнитель хитов "Я русский" и "Встанем" – долго шел к музыкальному Олимпу. Молодой человек даже был в любимчиках у Аллы Пугачевой, однако в то время даже она не помогла ему получить широкую известность. Да, и участие в шоу "Голос" не сделало его кумиром миллионов. Все изменилось в прошлом году, когда SHAMAN стал исполнять патриотические песни.

Одна за другой композиции молодого артиста становились настоящими хитами, а блондин с дредами на голове с каждым днем обретает все больше поклонников. Парню сейчас открыты все дороги российского шоу-бизнеса: его приглашают на радио, телевидение, он дает масштабные концерты и дружит со знаменитостями. Однако этот мир довольно коварен, ведь популярность может оказаться скоротечной.

Музыкальный критик Алексей Остудин в разговоре с журналистами как раз затронул эту тему. Он объявил о завершении карьеры певца, которое может наступить как только пройдет время, когда его композиции востребованы у публики. Ведь каждый отрезок истории сопровождается своими кумирами.

"SHAMAN попал в нужное время с нужным репертуаром. Как только это закончится, закончится его популярность", – говорит эксперт.

Стоит все же отметить, что артист не стоит на месте, изменяя, к примеру, свой имидж. Недавно он предстал перед публикой в новом образе – без дредов, которые стали, скажем так, его визитной карточкой. Остается надеяться, что новоиспеченная звездочка по имени SHAMAN не погаснет быстро.

26 февраля 2023, 11:26
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Blitz.plus✓ Надежный источник

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