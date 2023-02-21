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"Остается только надеяться": Врач сообщил об инсульте у измученного ампутациями Костомарова

Новое испытание для Костомарова.
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Вся Россия молится за выздоровление экс-партнера по льду Татьяны Навки, а он, к сожалению, продолжает сталкиваться с новыми трудностями, а его состояние остается крайне тяжелым. Не так давно СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что из-за некроза фигурист перенес ампутацию конечностей: сначала, якобы, операция прошла на стопах, а потом на руках. Однако мать Романа Костомарова позже опровергла данные о том, что ее сын лишился кистей, однако про ноги промолчала.

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Писали также, что ампутации буквально измучили несчастного спортсмена, а потому после сложных хирургических вмешательств он долго приходил в себя. Вместе с тем медики, по информации в прессе, диагностировали у него новые проблемы – не справляются легкие, забиваются сосуды, а тело отекает. И это тоже еще не все.

Вчера журналисты написали, что у Романа Костомарова случился инсульт. Позже врач сообщил, что могло стать этому причиной. По словам доктора медицинских наук, профессора Павла Воробьева, всему виной тромбогеморрагический синдром. Он объяснил, что возникающие тромбы также провоцируют поражение мозга.

Но есть и хорошие новости: по словам специалиста, ДВС-синдром поддается лечению. Сам Павел Воробьев, конечно, не знает, как это делается в отношение фигуриста, но распространенный метод – переливание плазмы и применением антикоагулянтов.

"Остается только надеяться, что организм фигуриста справится с новым испытанием", – заключил профессор, говоря о Романе Костомарове.

Роман Костомаров. Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 февраля 2023, 09:00 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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