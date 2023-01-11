"Никаких эмбрионов нет": разбитая вдова Пьера Нарцисса выдала правду о беременности

35-летняя вдова Пьера Нарцисса Виктория Калачева после ухода любимого мужчины начала новую жизнь. Разбитая горем она по-своему начала оплакивать мужа, и решила увековечить его память. Сначала она устроила памятный вечер с друзьями и близкими, а теперь планирует заказать мраморный мемориал и… родить ушедшему мужу сына.
Еще при жизни Пьер Нарцисс мечтал о втором ребенке. Из-за сложных взаимоотношений Виктория отказывалась рожать. Теперь же женщина готова пойти на многое, чтобы наследник появился на свет. Так, в распоряжении Калачевой два биоматериала — самого Пьера и его внебрачного сына. В зависимости от пригодности отцом ребенка могут стать разные люди.
В недавнем интервью жена Пьера Нарцисса выдала правду о беременности. Об этом сообщает Пятый канал. Она проходит гормональную терапию, проверяет материалы, сдает анализы. Виктория не жалеет никаких денег — стоимость всех процедур оценивается в полмиллиона рублей. Все ради Пьера Нарцисса.
"Хочу уточнить, что никаких эмбрионов еще нет. Этот этап еще только предстоит", — рассказывает Виктория. Женщина надеется, что все пройдет успешно.