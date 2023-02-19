Очень нехорошие дела: в жизни Киркорова наступил фатальный момент

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Надо жить дальше: Чернышев ушел из жизни безнадежной Заворотнюк Не дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные "Сегодня мы семья": родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком Печальные и радостные причины: когда придется менять документы на недвижимость

Лента новостей

Воскресенье 19 февраля

10:23Снимите это немедленно: названы опасные мужские трусы 10:15Очень нехорошие дела: в жизни Киркорова наступил фатальный момент 09:20"Эффект теломер": Как оставаться долго здоровым и молодым без врачей и лекарств? 08:07Чем богаты: знаменитые мужчины с большими пенисами 07:08Солнцеликая Масленица славян: торжество света над тьмой 06:14Как заноза в заднице: самые навязчивые российские блогеры 05:07Как женская энергия влияет на мужской успех? 04:20Худеем вкусно: рецепт легкого салата из свеклы от Оксаны Акиньшиной 04:16"Иммиграция, покупка недвижимости": Бородина заговорила о смене профессии и страны 02:41Как возлюбленным с детьми вернуть романтику в отношения 02:02Не только вкусно, но и полезно: суп-пюре с тыквой и сыром по рецепту Елизаветы Боярской 00:01Вукол Телятник: народные приметы и запреты 19 февраля 23:10Заговор от лысины, мазь для уменьшения носа: на что готовы женщины в погоне за счастьем 22:44Как не проецировать на себя ситуации и переживания других людей 22:18Галкин* в экстазе от кубиков, а Басков покрутил шарики: любимые игрушки российских певцов 21:05Гранд-кафе "Шануар": в Москве вдохновились вкусами прекрасной эпохи 20:06Феррари, Леннон и другие: кто из великих людей родился 18 февраля 19:39Не только Болдуин: кто из звезд убил человека 18:32Может ли куриное яйцо влезть целиком в рот: видео 18:09"Самая большая мечта": тяжелобольной Зайцев рассказал о своем последнем желании 17:34"Кислородная подушка": потерявший память Пригожин перестал дышать 16:10"Болезнь заставила меня": страшные подробности жизни принцессы Дианы всплыли на поверхность 15:44"Спилась": битая мужем-предателем звезда "Папиных дочек" Мельникова опустилась на дно 14:26Внук Пугачевой получил в США квартиру "друзей семьи" и документы эмигранта 13:45Матерь Божья! Ставшая мужиком дочь Шукшиной показала толпе спрятанное между ягодиц 13:24Умерла бывшая жена Высоцкого актриса Абрамова 13:15Бузова, Ахеджакова, Волочкова: кто из звезд объявил войну театру 12:51Агуреева рассказала о слезах и судьбе рожденного от Вырыпаева сына 12:27"Захлебнитесь своим ядом": Хаматова пожелала россиянам умереть в муках 11:12"Я визжала на всю квартиру": исступленная Навка отказывается верить в произошедшее с Костомаровым 10:42"И все-таки беременная!": молодая жена Прилучного подтвердила слухи о скором пополнении 10:39"Женщины Лазаря" в РАМТе: Уварова рассказала о драме гениального физика 10:11"Самое дно": жизнь повредившей важный орган Волочковой подошла к концу 09:035 ритуалов, которые изменят ваши отношения к лучшему 08:06В марте квартплата может резко вырасти 07:40Покойный муж моей тетки явился забрать должок: помог обряд на могиле 06:04В Москве есть жилье за 1,5 млн рублей 05:11Гороскоп на всю жизнь: тайные послания зашифрованы в знаках зодиака 04:44Что такое гипоспадия? Уролог рассказал о здоровье мальчиков 04:12Душка или змея подколодная? Как вычислить фальшивую подругу 02:13Тест: отгадайте советский фильм по цитате о любви 00:01Агафья Коровница: что нельзя делать 18 февраля 22:00"Шиш вам": высмеявший артистов Нагиев наотрез отказался выходить на сцену 21:40Ждем пополнение: Распластавшаяся на камеру Бузову показала округлившиеся формы 21:20"Знать не желаю": родственники вычеркнули из жизни лишенного наследства сына Янковского 21:00В водах Антарктического полуострова ученые нашли гигантскую фантомную медузу 20:40В Новосибирске водитель Lexus сбил восьмилетнего ребенка 20:20"Время не вернуть": синий Маликов пустился в пляс после развода 20:00Приставал к 9-летней: актера из "Папиных дочек" арестовали после шокирующего признания 19:40Весна в столичный регион придет не раньше апреле
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Очень нехорошие дела: в жизни Киркорова наступил фатальный момент

287
Дмитрий Шимко

Дмитрий Шимко

 Астротиполог, нумеролог.

Судьба Филиппа Киркорова предрешена.

2022 год для Филиппа Киркорова был очень знаковым. В апреле ему исполнилось 55 лет. Тогда дата зашла в так называемый четвертый путь его предназначения. Однако из-за невозможности организовать личную жизнь могут произойти сбои в его основной деятельности.

Так, эпизод с 55 до 59 – это четырехлетний цикл, который в его гороскопе отвечает за здоровье, за получение новых навыков и организацию поздней личной жизни. Чем глубже Филипп заходит за 55-летие, тем больше он осознает, что те механизмы или, скажем, навыки, которые он использовал после лет 25, больше не работают. Внешние условия влияют на обстоятельства его карьеры. Ему придется подстраиваться.

У Киркорова зауживается принцип карьеры. То есть коридор возможностей становится все уже. Сама дата требует от Филиппа переквалификации. Он был артистом, а станет, например, продюсером. Ему нужно отойти от артистичной стези. Если же певец будет упираться в ту же самую ипостась, в которой он себя позиционирует много лет, то его могут ожидать очень нехорошие дела – в частности, заужение финансового канала.

За перезагрузкой карьеры Киркорова мы будем следить в эпизоде с 55 до 59 лет. Сейчас поп-королю будто бы заново нужно овладеть некими навыками, чтобы перезапуститься. Но так как личная жизнь пока не организована, соответственно, он будет пытаться держаться за тонущий корабль своего предыдущего статуса.

То есть в 2024-м, 2025-м, 2026-м мы увидим, как карьера Филиппа Киркорова перезапустится. Мы наблюдаем очень фатальный эпизод, и вряд ли у певца получится запрыгнуть на ту же самую высоту. 55 лет — это незыблемая высота, несгораемая точка. Но от нее нужно уходить не вверх, а в сторону – открывать новые знания, новой таланты для того, чтобы удивить чем-то другим.

19 февраля 2023, 10:15
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Киркоров, Басков, Ягудин: кому из звезд Кролик принесет удачу в 2023 году

По теме

Отсосавший жир 55-летний Киркоров объявил дату торжественной презентации "кубиков" сексуального пресса

"Болезнь взяла верх": Киркоров с болью в сердце сообщил о смерти Рыбака

Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Чем богаты: знаменитые мужчины с большими пенисами

Подборка звезд с внушительными размерами

Как заноза в заднице: самые навязчивые российские блогеры

Даже если наступит конец света, популярные блогеры почувствуют инсайд.

Худеем вкусно: рецепт легкого салата из свеклы от Оксаны Акиньшиной

Актриса театра и кино Оксана Акиньшина поделилась рецептом салата для стройной фигуры.

"Иммиграция, покупка недвижимости": Бородина заговорила о смене профессии и страны

Скоро жизнь Ксении Бородиной изменится?

Не только вкусно, но и полезно: суп-пюре с тыквой и сыром по рецепту Елизаветы Боярской

Готовим одно из любимых блюд Елизаветы Боярской.

Выбор читателей

18/02Сбт"Я визжала на всю квартиру": исступленная Навка отказывается верить в произошедшее с Костомаровым 17/02ПтнСердце разбито: Малахов заявил о разводе с женой 17/02ПтнСтрадающая в израильской халупе Пугачева доживает последние дни: Прискорбно наблюдать 17/02ПтнЖдем пополнение: Распластавшаяся на камеру Бузову показала округлившиеся формы 17/02ПтнСейчас лопнет: Зародившая новую жизнь с Джигурдой Волочкова явила миру упругую кормилицу 17/02Птн"Он внутри": округлившаяся жена Бероева удивила пузом после новости о беременности