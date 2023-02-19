Очень нехорошие дела: в жизни Киркорова наступил фатальный момент

Судьба Филиппа Киркорова предрешена.

2022 год для Филиппа Киркорова был очень знаковым. В апреле ему исполнилось 55 лет. Тогда дата зашла в так называемый четвертый путь его предназначения. Однако из-за невозможности организовать личную жизнь могут произойти сбои в его основной деятельности.

Так, эпизод с 55 до 59 – это четырехлетний цикл, который в его гороскопе отвечает за здоровье, за получение новых навыков и организацию поздней личной жизни. Чем глубже Филипп заходит за 55-летие, тем больше он осознает, что те механизмы или, скажем, навыки, которые он использовал после лет 25, больше не работают. Внешние условия влияют на обстоятельства его карьеры. Ему придется подстраиваться.

У Киркорова зауживается принцип карьеры. То есть коридор возможностей становится все уже. Сама дата требует от Филиппа переквалификации. Он был артистом, а станет, например, продюсером. Ему нужно отойти от артистичной стези. Если же певец будет упираться в ту же самую ипостась, в которой он себя позиционирует много лет, то его могут ожидать очень нехорошие дела – в частности, заужение финансового канала.

За перезагрузкой карьеры Киркорова мы будем следить в эпизоде с 55 до 59 лет. Сейчас поп-королю будто бы заново нужно овладеть некими навыками, чтобы перезапуститься. Но так как личная жизнь пока не организована, соответственно, он будет пытаться держаться за тонущий корабль своего предыдущего статуса.

То есть в 2024-м, 2025-м, 2026-м мы увидим, как карьера Филиппа Киркорова перезапустится. Мы наблюдаем очень фатальный эпизод, и вряд ли у певца получится запрыгнуть на ту же самую высоту. 55 лет — это незыблемая высота, несгораемая точка. Но от нее нужно уходить не вверх, а в сторону – открывать новые знания, новой таланты для того, чтобы удивить чем-то другим.