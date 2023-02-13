Богатые и знаменитые: пушистые коты, затмившие своих звездных хозяев

Самые знаменитые домашние питомцы, которые презвошли своих звезд-хозяев.

Любовь к домашнему питомцу — это теплое и нежное чувство, возникающее у чутких хозяев. Конечно, даже звезды шоу-бизнеса подвластны этому, а потому и выражают свои чувства "по-звездному". Пока одни дарят своим пушистым котам лежанки и вкусняшки, другие обогащают котиков настоящими деньгами.

Николай Басков и Шанель

Российский певец Николай Басков очень переживает, когда его любимая кошка Шанель остается дома одна. Артист нашел выход — нанял отдельную домработницу для ухода за питомцем. Пока артист зарабатывает деньги, Шанель их тратит. Взамен Басков всегда знает, сколько раз в день Шанель пользовалась лотком.

Алена Водонаева и Эскобар

Звезда звездной телестройки пожаловалась на аллергию на шерсть мейн-куна Эскобара. Отдавать любимца Алена Водонаева наотрез отказалась, а потому приобрела ему трехкомнатную квартиру в московских Хамовниках. Правда, позже Алена так позавидовала коту и оставила квартиру для своей пятой точки. Видимо, 19 миллионов для кота сильно ударили по бюджету звезды.

Тейлор Свифт и Оливия Бенсон

Даже звезд за океаном не обошла стороной мода обеспечивать своего питомца. Кошка Тейлор Свифт Оливия Бенсон владеет состоянием в почти 97 миллионов долларов. Белоснежная красотка заработала себе на корм, снимаясь в клипах и рекламируя собственную линию товаров.

Юрий Куклачев и 200 актрис

Создатель единственного в мире театра кошек Юрий Куклачев не жалеет ни сил, ни средств для своих актрис. В театре работают почти 200 кошек, каждая из которых живет в отдельном домике в Хрустальном замке. Они соблюдают диету, а иногда уходят в декретный отпуск. Все по-настоящему.