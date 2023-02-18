Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Надо жить дальше: Чернышев ушел из жизни безнадежной Заворотнюк Не дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные "Сегодня мы семья": родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком Печальные и радостные причины: когда придется менять документы на недвижимость

Лента новостей

Суббота 18 февраля

16:10"Болезнь заставила меня": страшные подробности жизни принцессы Дианы всплыли на поверхность 15:44"Спилась": битая мужем-предателем звезда "Папиных дочек" Мельникова опустилась на дно 14:26Внук Пугачевой получил в США квартиру "друзей семьи" и документы эмигранта 13:45Матерь Божья! Ставшая мужиком дочь Шукшиной показала толпе спрятанное между ягодиц 13:24Умерла бывшая жена Высоцкого актриса Абрамова 13:15Бузова, Ахеджакова, Волочкова: кто из звезд объявил войну театру 12:51Агуреева рассказала о слезах и судьбе рожденного от Вырыпаева сына 12:27"Захлебнитесь своим ядом": Хаматова пожелала россиянам умереть в муках 11:12"Я визжала на всю квартиру": исступленная Навка отказывается верить в произошедшее с Костомаровым 10:42"И все-таки беременная!": молодая жена Прилучного подтвердила слухи о скором пополнении 10:39"Женщины Лазаря" в РАМТе: Уварова рассказала о драме гениального физика 10:11"Самое дно": жизнь повредившей важный орган Волочковой подошла к концу 09:035 ритуалов, которые изменят ваши отношения к лучшему 08:06В марте квартплата может резко вырасти 07:40Покойный муж моей тетки явился забрать должок: помог обряд на могиле 06:04В Москве есть жилье за 1,5 млн рублей 05:11Гороскоп на всю жизнь: тайные послания зашифрованы в знаках зодиака 04:44Что такое гипоспадия? Уролог рассказал о здоровье мальчиков 04:12Душка или змея подколодная? Как вычислить фальшивую подругу 02:13Тест: отгадайте советский фильм по цитате о любви 00:01Агафья Коровница: что нельзя делать 18 февраля 22:00"Шиш вам": высмеявший артистов Нагиев наотрез отказался выходить на сцену 21:40Ждем пополнение: Распластавшаяся на камеру Бузову показала округлившиеся формы 21:20"Знать не желаю": родственники вычеркнули из жизни лишенного наследства сына Янковского 21:00В водах Антарктического полуострова ученые нашли гигантскую фантомную медузу 20:40В Новосибирске водитель Lexus сбил восьмилетнего ребенка 20:20"Время не вернуть": синий Маликов пустился в пляс после развода 20:00Приставал к 9-летней: актера из "Папиных дочек" арестовали после шокирующего признания 19:40Весна в столичный регион придет не раньше апреле 19:20"Раком": сменивший пол иноагент Смольянинов* довел Охлобыстина до сумасшествия 19:00Гороскоп на неделю с 20 по 26 февраля 2023 года 18:408 дней до смерти: "сестричка" убитой сепсисом Началовой сравнила ситуацию с трагедией Костомарова 18:20"Не оставили шансов": получившая от Собчак "два г****" Хаматова открыла рот 18:00"Не дома у Гарика же": сидящая на шее у бывшего Асмус вынуждена обсасывать нового мужика на улице 17:40Как живой: черное тело Шатунова всплыло недалеко от детского дома 17:20Отекает, забиты сосуды: спасающие Костомарова врачи отказались от дальнейших операций 17:00Бабкина не скрыла горя после пропажи мужа: Ушел из жизни 16:40Сейчас лопнет: Зародившая новую жизнь с Джигурдой Волочкова явила миру упругую кормилицу 16:20Какой ужас: Гузееву похоронили вместе с дочерью после землетрясения в Турции 16:00"Зверски убита": поклонников Барановской пришибла новость о смерти 15:40Сенсация: Сочный зад Кабаевой после родов стал достоянием общественности 15:20Похищенную для заключения брака школьницу ищет полиция 15:00"Он внутри": округлившаяся жена Бероева удивила пузом после новости о беременности 14:40"Они пара": прошедшие тайную церемонию Волочкова и Джигурда зародили новую жизнь 14:20Канистра воды и корочка хлеба: чем перебивается Меладзе на чужбине 14:00Без слез не взглянешь: крошка-дочь безработной Орбакайте пашет как лошадь на чужого дядю 13:40Фриске с того света проклинает: отлизавший при сыне Шепелев покрутил на камеру вздыбленные соски 13:20Сердце разбито: Малахов заявил о разводе с женой 13:00"Приоткрою тайну": кувыркавшаяся с Николаевым втихушку Королева рассекретила ребенка 12:405 человек сгорели в пожаре под Иркутском из-за курения мужчины в постели
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Болезнь заставила меня": страшные подробности жизни принцессы Дианы всплыли на поверхность

97

Тайны принцессы Дианы будут раскрыты.

Самым близким человеком во дворце для покойной принцессы Дианы был ее дворецкий Пол Баррел. После того, как мать принца Уильяма и принца Гарри погибла, преданный ей мужчина ни единой живой душе не раскрыл то, что доверила ему леди Ди.

Лишь сейчас, 25 лет спустя, Пол Баррел дал понять, что ему есть, о чем рассказать. Но, как утверждает, дворецкий, страшные подробности жизни принцессы Дианы всплыли на поверхность не для того, чтобы быть проданными журналистам. Предназначены они лишь для ушей принцев Уильяма и Гарри.

Причины торопиться у бывшего камердинера есть. Он борется с раком, поэтому хочет успеть рассказать сыновьям покойной принцессы Дианы о тех вещах, которые не были известны никому, кроме него. Уверен он и в том, что мать мужчин хотела бы, чтобы этот разговор состоялся, ведь он поможет принцу Гарри и принцу Уильяму заполнить дыры в душе, оставшиеся после тяжелой потери.

"Моя болезнь заставила меня рассказать мальчикам, пока не стало слишком поздно, рассказать им то, что они действительно должны знать, – с надеждой сказал Пол Баррел , – Она доверилась мне, и есть много вещей, о которых я никогда не говорил, но теперь я чувствую, что время пришло."

И, хоть бывший дворецкий принцессы Дианы и боится, что ее сыновья могут отказаться от разговора с ним, он все же надеется, что встреча состоится. Как и надеется на то, что принцы Гарри и Уильям смогут помириться.

18 февраля 2023, 16:10
Принцесса Диана. Фото: Arnie Sachs / Arnie Sachs - CNP / www.globallookpress.com
Mirror✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Похороны королевы Елизаветы II – шокирующие кадры

По теме

Дворец с жабами: жадный король Карл III лишил принца Уильяма наследства

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

"Спилась": битая мужем-предателем звезда "Папиных дочек" Мельникова опустилась на дно

Дарья Мельникова призналась в страшных последствиях.

Внук Пугачевой получил в США квартиру "друзей семьи" и документы эмигранта

Он хотел бы жить на Манхэттене... И живет.

Матерь Божья! Ставшая мужиком дочь Шукшиной показала толпе спрятанное между ягодиц

Дочь Шукшиной подразнила подписчиков откровенным ракурсом.

Умерла бывшая жена Высоцкого актриса Абрамова

Людмиле Абрамовой было 83 года.

Агуреева рассказала о слезах и судьбе рожденного от Вырыпаева сына

Откровения актрисы.

Выбор читателей

17/02ПтнСердце разбито: Малахов заявил о разводе с женой 18/02Сбт"Я визжала на всю квартиру": исступленная Навка отказывается верить в произошедшее с Костомаровым 17/02ПтнСтрадающая в израильской халупе Пугачева доживает последние дни: Прискорбно наблюдать 17/02Птн"Он внутри": округлившаяся жена Бероева удивила пузом после новости о беременности 17/02ПтнЖдем пополнение: Распластавшаяся на камеру Бузову показала округлившиеся формы 16/02ЧтвПризнавшаяся в заболевании Муцениеце готовится к операции: Решилась