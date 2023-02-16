Дворец с жабами: жадный король Карл III лишил принца Уильяма наследства

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Не дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные "Сегодня мы семья": родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком Надо жить дальше: Чернышев ушел из жизни безнадежной Заворотнюк Теперь мама: счастливая Цымбалюк-Романовская после родов показала жадно сосущего грудь малыша

Лента новостей

Четверг 16 февраля

11:20Один папка на двоих: Вебер о судьбе рожденного от мужа Волковой сына 11:00Сапожник без сапог: богачка Пэрис Хилтон осталась без собственного жилья 10:40"Грудь подскакивает до подбородка": Сбросившая белье Волочкова оседлала толстый агрегат на камеру 10:20"Желание избавиться": взмокшее тело ушедшего Дюжева проводили в последний путь 10:00"Постоянные неудачи": как определить, что на дом наслали порчу 09:40Дворец с жабами: жадный король Карл III лишил принца Уильяма наследства 09:20"Косо посмотрят": от попавшего под санкции Киркорова потребовали объясниться за поездку в Америку 09:00"Не успела": последние слова сгоревшей заживо Вики Бони ранят до слез 06:16Молодежь интересует жилье в небоскребах 04:12Занимательная география: самые необычные страны мира 02:10Квартиры в Подмосковье подорожали на 18,5% 00:01Народный праздник Починки: что нельзя делать 16 февраля 22:00На западе Москвы нашли мину времен ВОВ 21:00Врач-терапевт: Нехватка полноценного сна провоцирует развитие ожирения 20:40Всего добьюсь без тебя: гордый сын не хочет ассоциаций с арестованной заочно Агурбаш 20:00Скончался отец Александра Овечкина 19:20"Я скажу ужасную вещь": скрывающий личную жизнь Лазарев сделал чистосердечное признание 18:20"Стала сочнее": интимные фото Кабаевой слили в Сеть 18:00Умер знаменитый композитор Фридрих Церха 17:20"Главное, не убить друг друга": поругавшаяся с Топаловым Тодоренко призналась в ненависти 16:40"Развод за такое": Тарасов публично унизил жену в особенный день 16:20Лишившемуся конечностей Костомарову придется заново учиться ходить в туалет 16:00Наша новая Пугачева: бросившая спорт Алина Загитова теперь зовется певицей 15:40"Разводитесь”: сытый по горло Маликов выставил жену после плевка за измены 15:20Полезно и вкусно: как сделать напиток на основе простой воды 15:00"Давно эмигрировал": младший сын Орбакайте провернул хитрую авантюру 14:40"Незаменим": всего один продукт при повышенном холестерине творит чудеса 14:20"Умерла в своем доме": Родные в шоке из-за неожиданной смерти 51-летней Кудрявцевой 14:00Развод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь 13:40"Нравится голышом": показавшую прелести Дарью Мороз сравнили с мужиком 13:21"У них появился ребенок": чем безголосая Нетребко покорила влиятельного любовника 12:40"Это не ребенок, это кукла": Потерявшая малыша после родов Орлова нашла замену 12:20"Пора": завонявшего старика Якубовича погнали с Первого канала 12:00Пощады не будет: палачам взрезанного Костомарова светит тяжкое наказание 11:43"Из носа течет ручьем": как защитить организм от аллергии перед сезоном цветения 11:23"Без трусов?": Раскоряченная на кровати любовница Виторгана засветила пышную растительность 11:00"Чучело гороховое": Молодящаяся мать Королевой отвернулась от дряхлого старика 10:40Самые низкие цены на бензин: где заправка авто выходит дешевле 10:20"Люблю мужа": Сбежавшая из России Кабаева похвасталась дорогим подарком 10:00Зверские побои и смерть в наказание: семейная трагедия маленького дома потрясла весь мир 09:40“Дети, алкоголь, драки”: отношениям Лепса и Барановской не дали шанса 09:20Поезд насмерть сбил школьницу после свидания в День влюбленных 09:00Жизнь на 180 градусов: выброси мусор из дома по формуле багуа и желания сбудутся 08:40Купить квартиру и остаться в дураках: как обманывают на рынке недвижимости 08:20"Попала в сложную ситуацию": друг обвинил Галкина* в несчастьях и моральном тупике Пугачевой 08:00"Держать на расстоянии": психолог дал советы по отношениям с бывшим 06:36Церковь против мистики: как избавиться от пристрастия к гаданию 04:27Доля сделок с ипотекой выросла на 13% 02:10В Подмосковье продано жилья на 390 млрд 00:03Сретение Господне: традиции и приметы на 15 февраля
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Дворец с жабами: жадный король Карл III лишил принца Уильяма наследства

134

Принцу Уильяму и Кейт Миддлтон пришлось смириться.

После смерти королевы Елизаветы II британскую корону, а также обширную недвижимость по всей стране унаследовал ее старший сын Чарльз, ныне именуемый королем Карлом III. А вслед за ним первым наследником престола стал принц Уильям. Он и его супруга Кейт Миддлтон сменили титулы с герцога и герцогини Кембриджских на принца и принцессу Уэльских.

Невестка главы государства фактически унаследовала новый сан по покойной принцессы Дианы, так как королева-консорт Камилла заранее отказалась от титула, лишь бы подданные не ассоциировали ее с матерью принцев Уильяма и Гарри.

Так или иначе, после повышения статуса принц Уильям и Кейт Миддлтон решили сменить и место жительства. Они долгое время подбирали себе недвижимость, достойную королевского образа жизни. Как ранее сообщали "Дни.ру", монаршая чета по итогу переехала в замок Аделаида в Виндзоре.

Однако, по данным таблоида Irish Mirror, принц и принцесса Уэльские присматривали для себя совсем иное семейное гнездышко – особняк Фрогмор-Хаус в том же Виндзоре. Имение известно в Британии сразу по нескольким причинам.

Во-первых, с XVIII века оно было королевской резиденцией. Во-вторых, недалеко от него расположен пантеон, где покоятся королева Виктория и принц Альберт. В-третьих, на территории дворца обитает много жаб. Ныне он пустует, являясь собственность короля.

Так или иначе, Карл III проявил жадность, лишив принца Уильям и Кейт Миддлтон наследства, полученного от покойной матери. Монархи не смогли переехать в знаменитый особняк. К слову, королева Елизавета II придерживалась иных взглядов – до переезда в США она предоставила принцу Гарри и Меган Маркл одну из своих пустующих имений.

Кстати, мемуары принца Гарри скоро будут изданы в России. Об этом сообщает телеканал "Царьград". Меж тем, россияне смогут прочитать книгу не в оригинале, а в виде пересказа содержания, уточняет RT. Как отмечает, портал "Вести Подмосковья", отечественным издателям пришлось перейти на новый формат выпуска зарубежных новинок, чтобы обойти процедуру принудительного лицензирования.

16 февраля 2023, 09:40
Король Карл III. Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Irish Mirror✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шпионка Маркл и психопат Карл III: королевская семья погрязла в скандалах

По теме

Безобидный проступок: Суровая Миддлтон выставила вон нарушивших запрет родных детей

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Сапожник без сапог: богачка Пэрис Хилтон осталась без собственного жилья

Певице приходится арендовать недвижимость.

Молодежь интересует жилье в небоскребах

63% столичных квартир расположены выше 9 этажа.

Квартиры в Подмосковье подорожали на 18,5%

Сильнее всего выросли цены в Истре.

Зверские побои и смерть в наказание: семейная трагедия маленького дома потрясла весь мир

Домашнее насилие остается очень актуальной проблемой.

Жизнь на 180 градусов: выброси мусор из дома по формуле багуа и желания сбудутся

Мусор дома – причина многих проблем.

Купить квартиру и остаться в дураках: как обманывают на рынке недвижимости

Купить квартиру на "выгодных" условиях – еще не значит сэкономить.

Выбор читателей

15/02Срд"Пора": завонявшего старика Якубовича погнали с Первого канала 14/02Втр"Как у козы": Оголившую дряхлые груди на улице Волочкову облили помоями 15/02СрдРазвод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь 14/02ВтрПростая вода за счастье: потерявшая все беглянка Пугачева ютится с детьми в крохотном домике 15/02Срд"Люблю мужа": Сбежавшая из России Кабаева похвасталась дорогим подарком 15/02СрдЛишившемуся конечностей Костомарову придется заново учиться ходить в туалет