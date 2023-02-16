Дворец с жабами: жадный король Карл III лишил принца Уильяма наследства

Принцу Уильяму и Кейт Миддлтон пришлось смириться.

После смерти королевы Елизаветы II британскую корону, а также обширную недвижимость по всей стране унаследовал ее старший сын Чарльз, ныне именуемый королем Карлом III. А вслед за ним первым наследником престола стал принц Уильям. Он и его супруга Кейт Миддлтон сменили титулы с герцога и герцогини Кембриджских на принца и принцессу Уэльских.

Невестка главы государства фактически унаследовала новый сан по покойной принцессы Дианы, так как королева-консорт Камилла заранее отказалась от титула, лишь бы подданные не ассоциировали ее с матерью принцев Уильяма и Гарри.

Так или иначе, после повышения статуса принц Уильям и Кейт Миддлтон решили сменить и место жительства. Они долгое время подбирали себе недвижимость, достойную королевского образа жизни. Как ранее сообщали "Дни.ру", монаршая чета по итогу переехала в замок Аделаида в Виндзоре.

Однако, по данным таблоида Irish Mirror, принц и принцесса Уэльские присматривали для себя совсем иное семейное гнездышко – особняк Фрогмор-Хаус в том же Виндзоре. Имение известно в Британии сразу по нескольким причинам.

Во-первых, с XVIII века оно было королевской резиденцией. Во-вторых, недалеко от него расположен пантеон, где покоятся королева Виктория и принц Альберт. В-третьих, на территории дворца обитает много жаб. Ныне он пустует, являясь собственность короля.

Так или иначе, Карл III проявил жадность, лишив принца Уильям и Кейт Миддлтон наследства, полученного от покойной матери. Монархи не смогли переехать в знаменитый особняк. К слову, королева Елизавета II придерживалась иных взглядов – до переезда в США она предоставила принцу Гарри и Меган Маркл одну из своих пустующих имений.

Кстати, мемуары принца Гарри скоро будут изданы в России. Об этом сообщает телеканал "Царьград". Меж тем, россияне смогут прочитать книгу не в оригинале, а в виде пересказа содержания, уточняет RT. Как отмечает, портал "Вести Подмосковья", отечественным издателям пришлось перейти на новый формат выпуска зарубежных новинок, чтобы обойти процедуру принудительного лицензирования.