Еле ворочала языком: припавшая к бутылке Волочкова закатила истерику из-за предательства

Волочкова опьянела до дури в кадре.

Недавно в Сети вышло компрометирующее интервью балерины Анастасии Волочковой Алене Жигаловой, которое уже назвали "пьяным". В кадре танцовщица открыла журналистке всю душу, вместе они смеялись, пили шампанское, но пьянела почему-то только Волочкова и постепенно теряла над собой контроль, за что и поплатилась.

После того, как на Волочкову посыпалась критика и упреки за отвратительное поведение на публике, она вдруг прозрела и пересмотрела свое отношение к журналистке. Балерина обвинила Жигалову в предательстве и обмане, так как считала ее настоящей подругой, а на деле она оказалась обычной "пираньей".

Анастасия Волочкова до сих пор не может прийти в себя после того интервью, сообщает Пятый канал. Раньше Волочкова уже давала интервью Алене, и рейтинги всегда зашкаливали. При этом честь балерины оставалась нетронутой. В этот раз все получилось иначе.

Волочкова к своему удивлению столкнулась с жесткими и неудобными, компрометирующими вопросами, ответить на которые, не потеряв лицо, было невозможно. Алкоголь и усталость от перелета с Мальдив в итоге сделали свое дело, и Волочкова потеряла контроль над собой. Все это было показано в кадре.

Перед интервью Волочкова до пяти утра беседовала со своей дочерью дома, которая приехала с парнем с ночевкой. Утром балерина хотела перенести съемки, так как была очень уставшая. Но журналистка настояла. Более того, на стол перед Волочковой поставили бутылку шампанского. И хотя балерина предлагала выпить после программы, Жигалова ей отказала и сказала, что таков формат. В итоге "пьяные" кадры Алена Жигалова вырезать из интервью не стала.