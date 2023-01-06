"Нет!": Обмочившая мужа с головы до ног беременная Лена Катина брызнула фонтаном

Недавно 38-летняя певица Лена Катина появилась на светском мероприятии вместе с мужем миллионером Дмитрием Спиридоновым. К удивлению поклонников артистка вышла в свет с заметно округлившимся животом, который даже не пыталась скрывать. Напротив, она надела облегающее черное платье с пикантным разрезом на бедре. Катина призналась, что носит под сердцем второго ребенка.
Лена Катина отметила, что вторая беременность дается ей нелегко. Настроение артистки меняется так же часто, как и вкусовые предпочтения. Порой трудно предположить, чего от себя ожидать. Часто Лена плачет во время просмотра сериалов.
"Рыдаю постоянно. У него (мужа) пижама вся мокрая. Он говорит: "Может, другое что-то посмотрим?" Я говорю, нет!!!" – брызнула фонтаном слез обмочившая мужа Катина.
Кроме того, певица стала очень раздражительной. Чрезмерная сентиментальность сменяется приступами агрессии. Однако все это не мешает звездной семье наслаждаться ожидаем появления малыша.
Напомним, после женитьбы муж купил Лене Катиной трехэтажный коттедж площадью 600 квадратных метров недалеко от Москвы. Сейчас там идет финишная отделка.