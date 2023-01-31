"Постыдился бы": содравший с россиян миллионы Газманов жирует за счет простых работяг

Советский и российский композитор и певец Олег Газманов запускает новый проект. 71-летний артист выиграл грант на создание интернет-базы патриотических песен. Основная цель проекта — дать возможности для роста и развития потенциала авторов, композиторов и поэтов, для создания новых музыкальных произведений. Вот только поклонники посчитали, что Газманов жирует за счет простых работяг.
Сумма гранта составляет практически 17 миллионов рублей. Кроме этого, в ведение артиста попадут еще 2 миллиона в качестве софинансирования, сообщает информационное агентство URA.RU. Судя по всему, средства планируется потратить на создание специальной площадки патриотических песен.
Многие слушатели артиста посчитали, что сумма гранта слишком высока для подобного проекта. Пока неизвестно, как именно содравший с россиян миллионы Олег Газманов будет реализовывать такую масштабную идею. Кто будет в команде артиста и какие сроки проекта — об этом пока не сообщается. Неудивительно, что неизвестность заставляет поклонников сильно переживать.
"Любой школьник по заданию учителя соберет эту базу совершенно бесплатно", "Постыдился бы Газманов тянуть из бюджета", "Пусть создает, был бы результат", — такие комментарии можно встретить под новостью про Олега Газманова.