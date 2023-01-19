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"Жена отговаривала": Замотанное в тряпку тело Газманова нашли на краю проруби после смерти

Олег Газманов пошел на риск
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В микроблоге прославленного артиста появились шокирующие кадры! На Крещение он, как и многие православные, решил соблюсти одну из самых популярных традиций – купание в ледяной проруби. Олег Газманов, как оказалось, в прошлом году пропустил этот обряд, так как находился в теплых странах, но в этом году его никто не смог остановить.

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 Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Такие попытки, к слову, предпринимала возлюбленная артиста. "Жена отговаривала, убеждала, что это необязательно, ведь вся вода становится святой и можно всё таинство совершить дома в ванной или под душем", – привел доводы супруги музыкант. Но он все же сделал по-своему и совершил омовение.

С поклонниками Олег Газманов поделился фотографией, взглянув на которую, они нашли его замотанное в белую тряпку тело на краю проруби с боевым выражением лица. Не секрет, что для многих верующих этот обряд имеет особую важность. Одна из пользовательниц в комментариях попыталась донести до своего кумира, что купание в ледяной воде в такой важный день разделила его жизнь на до и после: будто старая версия музыканта умерла, а после смерти в него вдохнули новую жизнь.

"Словно заново "родился". Получаешь духовное очищение", – объяснила свою мысль женщина.

В целом, поклонники остались довольны столь смелым поступком артиста. Ведь Олег Газманов буквально отказался от комфорта и выбрал себя более сложный путь духовного и физического очищения.

Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 января 2023, 13:30 Источник: Соцсети • Требует проверки
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