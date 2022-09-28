"Мой идеал": сын Газманова показал публике молодую подружку

Премьера фильма "Красная Шапочка", прошедшая на днях в Москве, собрала вместе множество звезд российского шоубизнеса. Многие пришли с детьми, чтобы провести веселый семейный вечер.
Подросшие дети тоже не пропустили показ фильма. Сын Олега Газманова Родион прибыл на мероприятие в отличном настроении. Компанию 40-летнему наследнику составила незнакомая девушка. Сначала Родион скрывался от объективов фотографов, но потом все-таки показал публике молодую подружку. Ею оказалась Лиза Гаврилова, модель из Санкт-Петербурга. Девушка младше Газманова на 15 лет, но вместе пара смотрится очень органично.
Ранее Родион рассказал о планах на возможную свадьбу. Мужчине не нравятся традиционные застолья и пожелания скорейших внуков, ему хочется быть ближе к природе. "Мой идеал свадьбы — провести церемонию где-нибудь на Мальдивах, накинуть друг на друга венки из цветов и утопать голышом в закат", — мечтает Газманов-младший.
Возможно, рассказывая о свадьбе на берегу океана, Родион Газманов представлял именно Лизу рядом с собой. Певец признается, что устал от вопросов про детей, и считает, что все должно произойти само собой.