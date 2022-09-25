"Свадьба": 41-летний сын Газманова обрел счастье с мужчиной

Родион Газманов радуется свадьбе как никто другой: музыкальная группа, фуршет, и красавец-партнер, одетый в красивый костюм.



Сыну Олега Газманова исполнился уже 41 год. Скорее всего, родители Родиона уже замучали его вопросом о том, когда они уже смогут погулять на его свадьбе, а затем понянчиться с долгожданными внуками. Подписчики и самого мужчины регулярно закидывают его вопросами: "Девушка есть?", "40 лет, а все не женат. Может пора?".

Год назад Родион признавался: еще не встретил свою половинку. "Каждый человек сам отвечает за свою жизнь. Давать советы — когда жениться и сколько детей иметь — дичайшая безвкусица", – не сдержался однажды Родион Газманов.

Помочь мужчине решила даже его мачеха: предложила Ольге Бузовой стать его невестой. "Пойдешь в нашу семью?", — спросила Марина Газманова, после чего ее пасынок начал фонтанировать стихами, посвященными выпуклостям Ольги. Певице эти знаки внимания были явно приятны, но история продолжения, увы, не получила.

И вот, несколько месяцев спустя, стало известно, почему: 41-летний сын Газманова обрел счастье с мужчиной. Музыкальная группа, фуршет и он с дорогим другом, одетые в красивые костюмы отмечают свадьбу.

Родион признается: все шло к этому очень давно, он лишь поддался обстоятельствам. Теперь он может не только показать все свои таланты и умения, но и неплохо заработать. Почему? Родион Газманов стал ведущим свадеб, а помогает ему один из его друзей.

Так что, пока все его знакомые тратят деньги, Родион их зарабатывает. Они ему пригодятся: сын Олега Газманова признался как-то, что мечтает провести свою свадьбу на Мальдивах.

"Голые уйдем по лунной дорожке", – сладко замечтался холостяк.