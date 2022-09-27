Уход из дома и кредиты: дочь Конкина оставила много вопросов после смерти

Уход 32-летней Софии Владимир Конкин тяжело переживает до сих пор.

В 2020 году семью актера и писателя Владимира Конкина потрясла трагедия — его младшая дочь София утонула в бассейне. Девушке было всего 32 года, у нее осталась маленькая дочка Алиса.

К сожалению, уход дочери Конкина оставил много вопросов для отца. После смерти начали всплывать подробности семейной жизни Софии и старые проблемы в отношениях с отцом.

По словам журналистов, занимавшихся расследованием дела Софии, в 15 лет девушка ушла из дома. Из-за отсутствия денег, ей приходилось ночевать и есть где придется. Около 20 лет девушка уже стала мамой — вместе с сожителем Михаилом Серовым София Конкина родила дочку. Сам же Серов рассказывал, что при знакомстве с наследницей актера, у нее уже были кредиты в банке, за которые ей нечем было платить.

Несмотря на темные подробности, Владимир Конкин скучает по Софии. На днях, во время встречи со зрителями в Жуковском Доме культуры Конкин произнес трогательную речь, посвященную дочери.

"София, где бы ты, в каких мирах не была сейчас, ты знай, что я тебя люблю. Если мы на Земле, что-то недопонимаем, не слышим порой друг друга, то там ты уже точно знаешь, что я тебя очень любил и люблю", — сказал Владимир Конкин.