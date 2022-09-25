"Да, на погосте": Конкина доставили на кладбище в свечах и розах

Случилось это в 2020 году, когда его 32-летняя дочь София трагически погибла. Женщина внезапно утонула в бассейне, хотя с детства плавала хорошо. Поначалу Владимир Конкин отказывался верить в смерть наследницы, а когда осознание пришло, не мог ни есть, ни пить.
На помощь артисту пришла арт-директор Елена Переслени, которую многие считают его второй половинкой. Женщина окружила убитого горем вдовца заботой и после смерти жены, и после смерти дочери. По сей день она успокаивает душевные раны актера и поддерживает мужчину морально в трудные минуты.
На днях журналисты связались с Еленой, поинтересовавшись состоянием ее подопечного. Оказалось, что днем ранее Владимир Конкин был на кладбище, навещал могилу усопшей Софии. Одному на 72 году жизни такое дается непросто, поэтому Переслени его лично проводила, доставила к месту упокоения.
"Да, вчера мы были на погосте у Софии… Поставили как всегда белые розы. И, конечно же, свечи..." — сообщила директор.
Актер продолжает разговаривать с покойной дочерью, признается ей в любви и верит, что она обязательно его услышит. Между тем он не предается унынию и активно выступает на публике. Выглядит мужчина бодрым и подтянутым, по-прежнему увлекает народ с первой минуты. Преданный зритель обожает Владимира Конкина и сочувствует его горю.