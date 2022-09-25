Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Свидетельство о расторжении брака": Объявлено о разводе усохшей Высоцкой и больного Кончаловского
Наглотавшаяся неизвестных таблеток после ухода мужа Пугачева оставила детей: Что же ты натворил?
Новый наследник престола: любовница принца Уильяма родила ребенка
Перестала скрывать беременность: Округлившаяся Собчак выгуляла огромное пузо
партнеры
Воскресенье
25 сентября
Лента новостей
20:20
"Да, на погосте": Конкина доставили на кладбище в свечах и розах
20:14
"Ахо бланко": Елена Проклова поделилась рецептом вкуснейшего чесночного супа
18:54
"Ребенка больше нет": брошенная Лепсом Барановская вынесла сущий ад
18:16
Прозябающая в нищете с детьми Климова спряталась от органов опеки: Впереди суд
17:22
"Мы вместе": Сблизившийся с колоритным самцом Лазарев раскрыл свои предпочтения
16:59
"Кина не будет": свинтившая под шумок патриотка Пересильд решила не возвращаться
16:29
"Пора сваливать!": пойманную с пожитками Собчак пнули далеко и надолго
15:19
"Со святыми упокой": пикантная шалость на крыше унесла Шаляпина на тот свет
15:07
Изуродованный сын Яковлевой вывалил друзьям яички с кулак: Отрезают уже
14:04
Тыкавшая когтем в покойника Пугачева склонилась над тощим Крутым: В трауре
12:45
Всполошившая детдом Бузова прижала к груди сына и дочь: Мои
12:22
"Он это заслужил": Проскурякова родила Николаеву от другого
11:39
"Я снова могу жить и работать": онкобольной Заворотнюк выпал шанс на полное исцеление
11:21
"Свадьба": 41-летний сын Газманова обрел счастье с мужчиной
09:26
Что такое универсальное пособие на ребенка: кто и когда его сможет оформить
08:19
Как хранить летние вещи: шесть простых советов
06:23
Как ускорить погашение ипотеки: советы юриста
04:15
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения
02:34
Бурый медведь забрался в сад полакомиться ягодами (видео)
00:26
Артамон-змеевик: что нельзя делать 25 сентября
23:04
В России собираются увеличить МРОТ и прожиточный минимум
22:16
Нельзя использовать отпечаток пальца в смартфоне: эксперт предостерег россиян
21:31
Почему нужно отключать смартфон от Сети
20:13
Знаменитое чтение: 5 романов, озвученных звездами
19:15
Доллар по 50 уже не будет? Что ждет рубль осенью
18:12
"Преследовал злой рок": всплыли неожиданные причины кончины Шатунова
17:46
На ребенке беременной "старородки" Орловой поставили крест: Синдром Дауна
17:18
Разобрали по косточкам: Что случилось с лицом Ирины Шейк?
16:22
Экстремально похудевшая звезда "Кривого зеркала" отчикала в трусах все лишнее: Висел до колен
16:15
"Совместная жизнь завершена": в разводе Меладзе и Брежневой поставлена точка
15:37
Старик Виторган отдал малолетних дочерей чужим людям: Хорошо и весело!
14:53
"Нужен особый уход": разродившаяся звезда "Дом-2" молится за недоношенных младенцев
13:32
Поседевший Кеосаян горько разрыдался над гробом любимого человека: Пацана нет
12:44
Присобачившую накладной живот "беременную" Орлову разоблачили: Чтоб не сглазить
12:28
"Так и будешь неудачницей": изворотливую лицемерку Бузову спустили с небес на землю
11:47
Вскрылась правда подлого заявления Пугачевой об иноагентстве: Явно не бесплатно
11:14
Бывшая жена изменника Матвеева пожаловалась на жуткую травлю: Почему ты такой урод?
10:21
Тревожные новости: переломанного 72-летнего Боярского увезли в больницу
10:06
На сколько увеличат материнский капитал в 2023 году
09:18
Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
07:54
"Спивается, продает свою дочку": рыдающая Захарова распахнула черную душу
06:08
Где искать дешевые квартиры в Подмосковье
04:11
"Огромная пакость": изгнанная с позором Меган Маркл отомстила королю Британии
02:25
Спрос на аренду в Москве вырос на 35%
00:04
Федорины вечерки: как отмечают праздник 24 сентября
21:57
Вылитый дед: подросшие внуки сгорающего от рака Юдашкина довели народ до слез
21:23
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
21:21
"Счастливая мама": разродившаяся Волочкова предъявила свою кроху
20:47
Чемодан в руки и прочь! Жена доживающего свой век Мартиросяна сбежала
19:39
"Восемь лет обманывал жену": после слухов о разводе вскрылись подлые делишки Меладзе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тыкавшая когтем в покойника Пугачева склонилась над тощим Крутым: В трауре
"Совместная жизнь завершена": в разводе Меладзе и Брежневой поставлена точка
Вскрылась правда подлого заявления Пугачевой об иноагентстве: Явно не бесплатно
"Спивается, продает свою дочку": рыдающая Захарова распахнула черную душу
Изуродованный сын Яковлевой вывалил друзьям яички с кулак: Отрезают уже
Присобачившую накладной живот "беременную" Орлову разоблачили: Чтоб не сглазить
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Да, на погосте": Конкина доставили на кладбище в свечах и розах

"Да, на погосте": Конкина доставили на кладбище в свечах и розах

Еще мудрая провидица Ванга уверяла, что смерть – это не конец, а переход в другое измерение. Как бы то ни было жизнь Владимира Конкина рухнула в один миг.
прочитано 295 раз

Случилось это в 2020 году, когда его 32-летняя дочь София трагически погибла. Женщина внезапно утонула в бассейне, хотя с детства плавала хорошо. Поначалу Владимир Конкин отказывался верить в смерть наследницы, а когда осознание пришло, не мог ни есть, ни пить.

ПО ТЕМЕ

Конкин сообщил об ухудшении состояния внучки после смерти матери

На помощь артисту пришла арт-директор Елена Переслени, которую многие считают его второй половинкой. Женщина окружила убитого горем вдовца заботой и после смерти жены, и после смерти дочери. По сей день она успокаивает душевные раны актера и поддерживает мужчину морально в трудные минуты.

На днях журналисты связались с Еленой, поинтересовавшись состоянием ее подопечного. Оказалось, что днем ранее Владимир Конкин был на кладбище, навещал могилу усопшей Софии. Одному на 72 году жизни такое дается непросто, поэтому Переслени его лично проводила, доставила к месту упокоения.

"Да, вчера мы были на погосте у Софии… Поставили как всегда белые розы. И, конечно же, свечи..." — сообщила директор.

Актер продолжает разговаривать с покойной дочерью, признается ей в любви и верит, что она обязательно его услышит. Между тем он не предается унынию и активно выступает на публике. Выглядит мужчина бодрым и подтянутым, по-прежнему увлекает народ с первой минуты. Преданный зритель обожает Владимира Конкина и сочувствует его горю.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Владимир Конкин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 сентября 2022, 20:20 Источник: ProZvezd ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров, Проклова и другие знаменитости, похоронившие маленьких детей

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Свадьба": 41-летний сын Газманова обрел счастье с мужчиной

Упустили жениха!
Шоу-бизнес

"Он это заслужил": Проскурякова родила Николаеву от другого

Жена певца не удержалась
Шоу-бизнес

Всполошившая детдом Бузова прижала к груди сына и дочь: Мои

Глаза светятся!
Шоу-бизнес

"Мы вместе": Сблизившийся с колоритным самцом Лазарев раскрыл свои предпочтения

Так и думали!

Гороскоп

Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Здоровье

Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

Где в России дают большие зарплаты: ТОП-3 региона
"Нанес удар ножом": житель села пронзил шею соседа в разгар перепалки
"Ходит голый по улице": неадекватный мужик напугал жителей Подмосковья
В Москве поймали банду действовавших в ресторанах мошенников
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+