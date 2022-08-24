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Шоу-бизнес
Женатый Ургант положил глаз на женщину Бондарчука

Женатый Ургант положил глаз на женщину Бондарчука

Иван Ургант удивил поклонников.
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44-летний Иван Ургант, который уже полгода не появляется на ТВ, неожиданно для всех возобновил свою певческую карьеру. Под псевдонимом Гриша Ургант популярный телеведущий опубликовал клип на песню "Ночной каприз". Мужчина перепел известный хит группы "Моральный кодекс".

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 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

 Паулина Олеговна Андреева

Паулина Олеговна Андреева актриса

Главная женская роль в клипе досталась 33-летней Паулине Андреевой. По сюжету, Ургант положил глаз на женщину, которая в реальной жизни является супругой Федора Бондарчука. Впрочем, зная этот факт, зрители смогли поверить в то, что брюнетку и женатого телеведущего связывают романтические отношения благодаря хорошей актерской игре.

Последний раз Иван выпускал музыкальный клип как Гриша Ургант целых семь лет назад. Что заставило телеведущего вновь запеть, пока остается загадкой, но в Сети уже полагают, что за неимением работы на телевидении мужчина решил зарабатывать другим способом.

Ранее журналистка Ксения Собчак назвала Ивана Урганта современным Михаилом Зощенко, чем вызывала недовольство у публицистов – Захара Прилепина и Михаила Шахназарова. Они пристыдили телеведущую за безграмотность. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 августа 2022, 19:47 Источник: YouTube-канал "urgantgrisha" ✓ Надежный источник
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