Женатый Ургант положил глаз на женщину Бондарчука

44-летний Иван Ургант, который уже полгода не появляется на ТВ, неожиданно для всех возобновил свою певческую карьеру. Под псевдонимом Гриша Ургант популярный телеведущий опубликовал клип на песню "Ночной каприз". Мужчина перепел известный хит группы "Моральный кодекс".
Главная женская роль в клипе досталась 33-летней Паулине Андреевой. По сюжету, Ургант положил глаз на женщину, которая в реальной жизни является супругой Федора Бондарчука. Впрочем, зная этот факт, зрители смогли поверить в то, что брюнетку и женатого телеведущего связывают романтические отношения благодаря хорошей актерской игре.
Последний раз Иван выпускал музыкальный клип как Гриша Ургант целых семь лет назад. Что заставило телеведущего вновь запеть, пока остается загадкой, но в Сети уже полагают, что за неимением работы на телевидении мужчина решил зарабатывать другим способом.
Ранее журналистка Ксения Собчак назвала Ивана Урганта современным Михаилом Зощенко, чем вызывала недовольство у публицистов – Захара Прилепина и Михаила Шахназарова. Они пристыдили телеведущую за безграмотность. Подробнее об этом писали "Дни.ру".