"Лучше есть хлеб и воду": продавшуюся Долину спустили с небес на землю

Лариса Долина когда-то была хорошей джазовой певицей. Но в один момент она покончила с иностранщиной.

Российская эстрадная певица Лариса Долина однажды спела с Александром Градским композицию "Yesterday", после которой стало понятно, что артистка способна на многое, и по вокалу превосходит многих коллег. Однако ее голос вскоре зазвучал совсем иначе, и почему-то потерял всякую помпезность. Это случилось после хита "Погода в доме", ставшего гимном всех советских застолий. Долина навсегда превратилась в простую народную советскую певицу.

Об этом в свежем выпуске ютуб-шоу Ксении Собчак рассказал певец Сергей Пенкин. Собчак напомнила, что Пенкин и Долина дружили много лет, и понятно почему. У них даже есть с точки зрения голоса, репертуара, какая-то вещь, которая их соединяла. "Она ценит таких как ты. Какая кошка-то пробежала между вами?" – спросила Собчак.

По мнению Пенкина, когда Долина жила с Витей Митязовым, у нее была одна карьера – другой балет и другие музыканты. Как только она вышла за второго мужа Илью Спицына, то сразу со всеми прекратила дружить. В то время она была недооценена, но потенциал был огромный. И тогда Долина спела "Погоду в доме", после чего назад дороги уже не было.

Она стала просто советской певицей, хотя ее знали как великолепную джазовую певицу



"Я так не хочу, я хочу петь то, что хочу. А так многие артисты. Лишь бы получить деньги. Я буду лучше нищим сидеть, я буду есть кусок черного хлеба и воду", – ответил Пенкин на вопрос, спел ли бы он простую народную песню.