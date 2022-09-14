"Я практически бог": увидевший девочку без трусов сын Тодоренко пошел по стопам двуполой дочери Глюкозы

Этим летом бывшая ведущая шоу "Орел и Решка" родила второго сына. Телеведущая Регина Тодоренко во всех подробностях делится с подписчиками историей своего материнства.

Ранее супруга Влада Топалова уже делилась необычной деталью своих вторых родов. На них присутствовал не только отец ребенка, но и старший сын пары — трехлетний Миша. Позже, Регина Тодоренко рассказала, что Мише поставили диагноз "тактильная гиперчувствительность", поскольку ему не всегда приятны объятия и поцелуи.

Психолог Ирена Сирма рассказала Пятому каналу об особенностях психики детей трехлетнего возраста. По ее словам, этот период — первый этап сепарации малыша от родителей. Ребенок Регины Тодоренко пошел по стопам двуполой дочери Глюкозы и начал отделяться от мамы. Он учится познавать себя, как отдельную личность, прощупывает границы своего контроля. Специалист описывает состояние ребенка так: "Я практически бог, хочу — буду обниматься, хочу — нет, это одену, это не одену, туда пойду, сюда — нет".

Сепарация — это непростой этап взросления. Как передает URA.RU, чтобы психика ребенка устойчива и выдерживала такие нагрузки, родители должны четко контролировать сон ребенка.

Регина и Влад придерживаются принципа открытого полового воспитания — мальчик уже видел девочку без трусов на картинке и послушал лекцию про гигиену от папы.Совершенно неудивительно, что трехлетний Миша высказал родителям свои первые замечания о личных границах.