Трехлетнему сыну Тодоренко поставили диагноз: Такие детки бросаются

Популярная телеведущая и звезда шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко уже дважды мама. Вместе с супругом певцом Владом Топаловым пара воспитывает двух сыновей — трехлетнего Мишу и новорожденного Мирослава.
Ведущая стала мамой во второй раз только этим летом. Теперь социальные сети пестрят контентом о воспитании детей и инсайдами уже опытных родителей. На днях Тодоренко поделилась новой историей о своем старшем сыне Мише. Вместе с ребенком родители посетили психолога. Врач поставил диагноз трехлетнему малышу: тактильная гиперчувствительность. "Такие детки бросаются из крайности в крайность, то избегая прикосновений, то наоборот демонстрируя сильную потребность в крепких объятиях", — объяснила Регина Тодоренко.
Кроме этого, она добавила, что ее сын в столь юном возрасте уже учится отстаивать личные границы. Малыш заявил родителям, что ему не нравятся прикосновения без разрешения.
Регина и Влад придерживаются открытого подхода в воспитании детей. К примеру, родители открыто разговаривают о личной гигиене, а также объясняют наглядную разницу между мальчиками и девочками. Разумеется, Регина Тодоренко использует специальную литературу, подходящую по возрасту ребенку.