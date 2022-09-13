Устроившему беспредел обнаглевшему Милохину перекрыли кислород: Арест

Даня Милохин оказался в центре скандала.

За последние пару лет звезды отечественного шоу-бизнеса нередко появлялись в скандальной хронике из-за ДТП или опасного вождения. Вспомнить хотя бы Эдварда Била, которого приговорили к колонии за страшную аварию. На этот раз в неприятную историю угодил Даня Милохин.

К слову, блогер обожает привлекать к себе внимание самыми изощренными способами. Пожалуй, все помнят, как он вышел в свет в розовом мини-платье, чем вызвал гнев у народа.

Накануне Даня Милохин снова отличился. С другом Некоглаем он решил устроить в столице настоящую беспредельщину! Блогеры организовали соревнования на спорткарах, на которых не было номерных знаков, а автомобили мчались на огромных скоростях. В итоге, когда машины были остановлены, движение пришлось перекрыть.

После появления информации в Сети пользователи пришли в ярость, написав, мол, эти малолетние звезды совсем обнаглели, раз позволяют себе такие развлечения, а на них ведь смотрят дети! Но блогеру и его приятелю могут перекрыть кислород, ведь, по мнению адвоката Евгений Корчаго, есть риск, что опасные развлечения закончатся для них серьезными последствиями.

"И одному и второму может грозить административный арест, а вот у кого из них есть водительское удостоверение — это лишение прав до 1,5 лет", – рассуждает эксперт, добавляя, что Дане Милохину могут к тому же грозить штрафы, исправительные работы и лишение автомобиля.