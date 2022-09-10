Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

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Шоу-бизнес
Боня решилась на большой риск: Знаю, что это опасно

Боня решилась на большой риск: Знаю, что это опасно

Виктория Боня решила пойти на большой риск. Ведущая готовится к восхождению на гору.
прочитано 314 раз

Виктория Боня всегда славилась своей любовью к приключениям. В этот раз, судя по всему, звезда решила превзойти себя.

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Ведущая готовится к восхождению на одну из крупнейших гор в Гималаях — Манаслу. Высота горы составляет более восьми километров.

Знаменитость мечтала об этой экспедиции на протяжении пяти лет. Боню не останавливает даже недавняя трагедия, которая произошла на Камчатке. Тогда девять человек погибли, сорвавшись в пропасть.

Виктория заявила, что ее не испугало известие о недавней гибели туристов. Стоит отметить, что речь идет о происшествии на Ключевской сопке. 12 экстремалов планировали совершить восхождение на вулкан, но это обернулось трагедией.

По мнению Бони, не стоит настраивать себя на негативные мысли перед экспедицией. Она отметила, что каждый день при разных обстоятельствах где-то умирают люди. "Мне многие пишут про этих туристов. Знаете, кто-то попадает в автокатастрофы, кому-то кирпич падает на голову. Идти в горы с такими мыслями — это уже неправильный настрой. Я знаю, что это опасно, но это мой рост, к которому я готова", — цитирует знаменитость StarHit.

Виктория убеждена, что на подобные поступки нужно решаться не ради того, чтобы что-то кому-то доказать. Если нет внутреннего порыва, то не стоит отправляться в путешествие.

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Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 сентября 2022, 14:07 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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