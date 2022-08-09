"Одна толще другой": млеющие на пляже Пересильд, Смехова и Кабо засветили дряблые прелести без прикрас

Скандально известный блогер высмеял летние фотографии Юлии Пересильд и других звезд.

Лена Миро в своем микроблоге решила устроить настоящий парад из фотографий отечественных звезд. Она посмеялась над тем, как журналисты каждое лето выкладывают снимки артистов в бикини, восхищаясь их телесами. "Я очень люблю лето за то, что в августе в СМИ обязательно появляются заголовки типа «Исполнительница такая-то показала прекрасное тело в бикини»", – пишет она.

Далее она показала млеющих на пляже Пересильд, Смехову и Кабо, которые засветили дряблые прелести без прикрас. Так, Миро заявила, что Смехова плохо освоила фотошоп, однако знает, какую нужно позу принять, чтобы выглядеть неплохо в кадре. Действительно, на фотографии четко заметен выпирающий живот звезды, который даже не спрятали вытянутые руки и выдвинутая в сторону нога.

54-летняя Ольга Кабо примерила на себя романтический образ, водрузив на голову соломенную шляпку и взяв в руки букетик полевых цветов. Однако чересчур открытый купальник засветил обвисшую грудь артистки. Миро высмеяла звезду, отметив, что многие ее сравнивают в супругой Евгения Петросяна. "Кто-то даже сравнит Ольгу Игоревну с Татьяной Брухуновой, но это точно Ольга", – написала Лена.

Не обошла стороной блогерша и Юлию Пересильд, которая, по всей видимости, набрала за лето пару лишних килограммов. Так, облегающий купальник подчеркнул формы актрисы. "Одна рука у неё получилась толще другой", – едко подметила Миро.