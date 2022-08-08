"Встретили в роддоме недоношенного, зато потом…": схоронившая ребенка Поплавская кричит о своем счастье

Потерявшая ребенка Яна Поплавская поделилась с поклонниками новостью о новой патологии.

Российская актриса Яна Поплавская два года назад впервые рассказала шокирующую историю о потере ребенка. На седьмом месяце беременности девочка умерла в утробе матери.

Это произошло 25 лет назад, когда Яна Поплавская была замужем за продюсером Сергеем Гинзбургом. В браке она родила ему двоих детей — сыновей Клима и Никиту. Однако семья распалась из-за неверности мужа и потери еще одного ребенка. Телеведущая словно предчувствовала трагедию, по ночам ей снились страшные сны о том, что у нее выкидыш. Так и случилось.

Со временем горе забылось. Сейчас Яна Поплавская счастливая мать двух сыновей, одного из которых на днях поздравила с днем рождения.

"Мой любимый младший сын! Жизнерадостный, громкий, добрый, нежный, заполняющий все пространства вокруг себя. С днем рождения, Ник! Мы все тебя очень ждали, надеялись, верили, что встретимся с тобой. Встретились с 8.08 в 8 роддоме восьмимесячное крохотное мое чудо весом в 2 кг 40 гр. Зато потом ты очень быстро все наверстал. Много счастья тебе, много любви, много хороших людей на твоем жизненном пути. Пусть жизнь будет добра к тебе. Мы все с тобой всегда плечом к плечу рука в руке всегда и навсегда", – написала Яна Поплавская в своих соцсетях.

Ранее в Вольске произошло чудовищное преступление против малолетнего ребенка, которое совершила его мать, пишет Vse24.