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Шоу-бизнес
"Вчера звонил, шутил, а сегодня...": коллега о госпитализированном в тяжелом состоянии Филиппенко

"Вчера звонил, шутил, а сегодня...": коллега о госпитализированном в тяжелом состоянии Филиппенко

Народный артист России Александр Филиппенко госпитализирован в тяжелом состоянии.
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77-летний российский актер театра и кино Александр Филиппенко госпитализирован и находится в одной из столичных больниц. Как сообщает "Экспресс-газета", его увезли в тяжелом состоянии с поожительным тестом на коронавирус.

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Завлит театра имени Моссовета Татьяна Горина рассказала подробности состояния звезды. По ее словам, "Вчера звонил, шутил", а сегодня ситуация может измениться.

Как выяснилось, Александра Филиппенко могут скоро выписать из больницы. Дело в том, что актер уже пошел на поправку и теперь чувствует себя вполне нормально. После восстановления актер вернется на сцену и продолжит работать и радовать зрителя. По словам коллеги актера, просто ввиду возраста Филиппенко решил подстраховаться, поэтому и лег в больницу.

"Александр Георгиевич – человек сильный, спортивный, закаленный. И обязательно справится с недугом. Он идет на поправку", – рассказала Горина.

Напомним, Александр Филиппенко активно играет на сцене в постановках Андрея Кончаловского и снимается в кино. Недавно он снялся в роли Брежнева в картине "Чемпион мира". Также он играл Азазелло в экранизации романа Булгакова "Мастер и Маргарита".

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Александр Филиппенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Автор: 4 августа 2022, 14:52 Источник: "Экспресс-газета" ✓ Надежный источник

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