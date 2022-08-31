"Что ты с собой сделала?": фигура Алсу вызвала шок

Сама Алсу до недавнего времени только отшучивалась. Девушка уверяла — разные формы на разных фото не более, чем скачки в диете. Но последней точкой в вопросах и домыслах о беременности Алсу стала недавняя фотография звезды в ее микроблоге. На ней 39-летняя певица стоит в коротком белом топе и в джинсах — никакой беременности здесь нет. Видно, что девушка старается на благо внешности: шикарный пресс стал результатом регулярных тренировок и здорового питания.
Подписчики успели расстроиться. Буквально в прошлых постах, где фигуру Алсу скрывали мешковатые платья, некоторые из фанатов искренне поздравляли Алсу и супруга Яна со скорым пополнением. Увидев пресс, фанаты впали в шок. Никто не ожидал от певицы такой силы воли и мотивации к тренировкам. «Что ты с собой сделала? А главное как?», спрашивают женщины в комментариях.
Возможно, пара все еще задумается о четвертом малыше, ведь их младшему сыну уже исполнилось шесть. Супруги не афишируют своего наследника, а в сети почти нет семейных фотографий с Микеллой, Сафиной и Рафаэлем.