Беременна? Показавшая животик Алсу выбрала безразмерный наряд

39-летняя певица Алсу – мама троих детей.

Поклонники певицы периодически подозревают, что на троих Алсу может не остановиться, да и стоит ли, если у звезды получаются такие красивые и талантливые дети. Накануне фанаты Алсу в очередной раз задались вопросом, не беременна ли звезда.

Повод к таким мыслям дал выбор женщиной безразмерных нарядов. Накануне Алсу отправилась в модный шоурум и сняла видео с примеркой разных платьев. Надев свободный сарафан, знаменитость призналась, что она просто обожает такие наряды, так как в них не видно живота. Проведя рукой по ткани в области талии, Алсу даже показала проступивший под платьем небольшой животик.

Таких безразменых платьев брюнетка перепробовала сразу несколько, хотя были и менее объемные. Впрочем, слухов о беременности она все равно не подтвердила. Певица пояснила, что она просто любит много есть, после чего появляется живот, который такие платья умело скрывают от посторонних глаз.

Фанаты Алсу пришли в восторг от всех ее образов – певице идет едва ли не каждый наряд. Что касается подозрений в беременности, то они, по мнению некоторых фолловеров, все равно не исключаются. Алсу с ее идеальной фигурой точно не нуждается в том, чтобы прятать что-то лишнее под платьем. Кроме того, младшему наследнику певицы скоро будет шесть, он уже не так нуждается в материнском внимании, а значит певица Алсу вместе с мужем вполне могли бы решиться на четвертого.