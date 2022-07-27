"Воспитываю одна": Нинидзе рассекретила рождение ребенка после побега нерадивого Виторгана

После болезненного разрыва с Ксенией Собчак знаменитый актер примкнул к молодой красавице-грузинке. Пара была вместе не один год, а ее поклонники были уверены: дело точно движется к свадьбе! Однако, что творится в отношениях артистов сейчас, одному Богу известно, ведь, по слухам, Максим Виторган бросил свою возлюбленную и сбежал за границу.
В Интернете поступок экс-супруга журналистки народ окрестил нерадивым, а артистке россияне теперь искренне сочувствуют. Правда, не понятно, нужна ли ей эта жалость, ведь свой когда-то счастливый союз со звездой отечественного театра и кино Нино Нинидзе предпочитает не комментировать, а на людях появляется с улыбкой. Зато она решила откровенно высказаться на другие темы, связанные с ее личной жизнь.
После побега возлюбленного грузинская артистка дала очень искреннее интервью, рассекретив журналистам информацию о рождении и взрослении единственного сына Саши, которого подарила режиссеру Кириллу Плетневу шесть лет назад.
"Поскольку он мальчик и все-таки я воспитываю его одна, я очень осторожничаю с ним, стараюсь не навредить", – сказала пассия Максима Виторгана.
Как оказалось, артистка старается сделать все для того, чтобы мальчик рос счастливым. По ее признанию, она придерживается мнения, что ребенка родители рожают не для себя – понимание этой истины помогает Нино Нинидзе правильно воспитывать мальчика.