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Шоу-бизнес
"Воспитываю одна": Нинидзе рассекретила рождение ребенка после побега нерадивого Виторгана

"Воспитываю одна": Нинидзе рассекретила рождение ребенка после побега нерадивого Виторгана

Имя Нино Нинидзе стало у всех на слуху после того, как она неожиданно для всех закрутила роман с Максимом Виторганом.
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После болезненного разрыва с Ксенией Собчак знаменитый актер примкнул к молодой красавице-грузинке. Пара была вместе не один год, а ее поклонники были уверены: дело точно движется к свадьбе! Однако, что творится в отношениях артистов сейчас, одному Богу известно, ведь, по слухам, Максим Виторган бросил свою возлюбленную и сбежал за границу.

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 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

В Интернете поступок экс-супруга журналистки народ окрестил нерадивым, а артистке россияне теперь искренне сочувствуют. Правда, не понятно, нужна ли ей эта жалость, ведь свой когда-то счастливый союз со звездой отечественного театра и кино Нино Нинидзе предпочитает не комментировать, а на людях появляется с улыбкой. Зато она решила откровенно высказаться на другие темы, связанные с ее личной жизнь.

После побега возлюбленного грузинская артистка дала очень искреннее интервью, рассекретив журналистам информацию о рождении и взрослении единственного сына Саши, которого подарила режиссеру Кириллу Плетневу шесть лет назад.

"Поскольку он мальчик и все-таки я воспитываю его одна, я очень осторожничаю с ним, стараюсь не навредить", – сказала пассия Максима Виторгана.

Как оказалось, артистка старается сделать все для того, чтобы мальчик рос счастливым. По ее признанию, она придерживается мнения, что ребенка родители рожают не для себя – понимание этой истины помогает Нино Нинидзе правильно воспитывать мальчика.

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Нино Нинидзе. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 июля 2022, 21:13 Источник: ОК! ✓ Надежный источник
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