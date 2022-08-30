Дети Кейт Миддлтон и Принца Уильяма стали изгоями из-за нерадивой бабки

Переезд не пройдет незаметно ни для семьи, ни для жителей Беркшира — трое наследников Кембриджских переходят в новую школу Ламбрук, а значит заведение начнет жить по новым правилам. Все ради усиленных мер безопасности правнуков Елизаветы II.
Эта новость вызвала бурную реакцию других родителей: никто не ожидал такой перемены в школьном уставе. Директор заведения Ламбрук Джонатан Перри уверяет, что они рады новым ученикам, и персонал уже ждет начала учебного года.
А вот родители совсем наоборот — они с опасением ждут момента, когда в школе появится вооруженная полиция и электрические ворота. Для учеников закончится любая свобода, а родители не смогут просто так приходить навестить своих детей.
С тех пор как информация о новой школе попала в СМИ, количество желающих учиться в Ламбруке резко выросло. Для многих родителей это стало звоночком — пора подыскивать другую, менее распиаренную школу.
Один из инсайдеров ситуации заявил, что ученики Ламбрук привыкли к непринужденной атмосфере школы. Введение новых правил, как минимум, затормозит учебный процесс.
Кроме того, неизвестно, в каком положении окажутся Джордж, Шарлотта и Луи — станут ли они изгоями или адаптируются к новым условиям?