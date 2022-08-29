"Уже": разрушившая семью Собчак притащила в дом нового мужика

Слухи о разладе в семье экс-ведущей "Дома-2" и светской львицы Ксении Собчак с мужем режиссером театра Константином Богомоловым не утихают с весны этого года. Причинами в разладе друзья и коллеги называют и сложный характер Ксении, и разные взгляды на семейную жизнь.
Последней точкой стали финансовые разногласия супругов. Московский Департамент культуры совсем недавно афишировал доходы столичных культурных деятелей. Удивительно, но Богомолов зарабатывает всего в 13 миллионов рублей в год. Для известного режиссера московского театра и постоянного участника светской хроники — это копейки.
Сравнивать эту сумму с доходами Ксении никто не берется — мезальянс очевиден для всех. Без знаменитой блондинки, Богомолову придется сильно ужаться в расходах.
К счастью, Собчак не та женщина, что будет долго горевать в одиночестве. Судя по микроблогу, в ее доме уже поселился новый «мужчина» — специально к сентябрю телеведущая приобрела большой бумажный макет с Михаилом Шуфутинским. Видимо, теперь его творчество будет поднимать настроение диве.
"Уже скоро 😂😂", — так телеведущая подписала фото, напомнив подписчикам о знаменитом хите Шуфутинского "Третье сентября".