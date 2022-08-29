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Шоу-бизнес
"Уже": разрушившая семью Собчак притащила в дом нового мужика

"Уже": разрушившая семью Собчак притащила в дом нового мужика

Звездная блондинка Ксения Собчак сделала выбор в пользу другого.
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Слухи о разладе в семье экс-ведущей "Дома-2" и светской львицы Ксении Собчак с мужем режиссером театра Константином Богомоловым не утихают с весны этого года. Причинами в разладе друзья и коллеги называют и сложный характер Ксении, и разные взгляды на семейную жизнь.

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 Михаил Захарович Шуфутинский

Михаил Захарович Шуфутинский певец, композитор

Последней точкой стали финансовые разногласия супругов. Московский Департамент культуры совсем недавно афишировал доходы столичных культурных деятелей. Удивительно, но Богомолов зарабатывает всего в 13 миллионов рублей в год. Для известного режиссера московского театра и постоянного участника светской хроники — это копейки.

Сравнивать эту сумму с доходами Ксении никто не берется — мезальянс очевиден для всех. Без знаменитой блондинки, Богомолову придется сильно ужаться в расходах.

К счастью, Собчак не та женщина, что будет долго горевать в одиночестве. Судя по микроблогу, в ее доме уже поселился новый «мужчина» — специально к сентябрю телеведущая приобрела большой бумажный макет с Михаилом Шуфутинским. Видимо, теперь его творчество будет поднимать настроение диве.

"Уже скоро 😂😂", — так телеведущая подписала фото, напомнив подписчикам о знаменитом хите Шуфутинского "Третье сентября".

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 августа 2022, 14:48 Источник: Телеграм-канал Ксении Собчак ✓ Надежный источник
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