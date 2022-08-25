"Уже билеты взяла": Никому не нужная Собчак бежит на чужбину к Литвиновой

Скандально известная журналистка хоть и путешествует по миру, но жить предпочла в России – в отличии от многих своих знаменитых знакомых. Например, за границу решила уехать Рената Литвинова, поступок которой многие посчитали некрасивым. Ксения Собчак, очевидно, беглянку поддерживает – одной своей публикацией она показала, что к актрисе относится хорошо.
Звездные блондинки публично обласкали друг друга в социальных сетях. Сначала актриса рассказала в своем микроблоге, что обожает читать все, что пишет светская львица, и посоветовала своим поклонникам последовать ее примеру. Вот только народ восторга Ренаты Муратовны не разделил: в комментариях некоторые пользователи отметили, что как журналист – она так себе, да и со своими материалами и мнением никому не нужна.
Тем не менее, Ксения Собчак осталась довольна столь высокой оценкой своего творчества от звезды театра и кино: журналистка поблагодарила ее и сообщила, что бежит на чужбину, чтобы с ней повидаться.
Как оказалось, светская львица планирует посетить один из концертов Земфиры. К слову, певица недавно объявила о туре, правда, в списке городов не оказалось ни одного российского. Так что, очевидно, что слушать песни артистки жене режиссера придется на чужбине.
"Увидимся с вами на концерте Земфиры. Я уже билеты взяла", – написала в своем микроблоге Ксения Собчак.