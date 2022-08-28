В дело вмешался криминалист: сбежавших принца Уильяма и Кейт Миддлтон нашли в печальном виде

На днях стало известно, что чета герцогов Кембриджских решила уехать из города и покидает Виндзорский замок. Пара хочет жить в коттедже Аделаида, чтобы вести более приватную жизнь. Но покой им вряд ли светит.
Даже сбежавших за город принца Уильяма и Кейт Миддлтон нашли, причем в печальном виде. И все по вине криминалиста Тери Блайт, которая вмешалась в дело и решила показать, как наследник престола и его жена будут выглядеть в старости.
Эксперт использовала опыт многолетней работы для того, чтобы спрогнозировать, как принц Уильям и Кейт Миддлтон могут выглядеть в 60 лет. Для этого она проанализировала архивные кадры членов семей и предков Уильяма и Кейт. Также криминалист учла, может ли супружеская чета набрать вес или похудеть. Результаты симуляции получились по-настоящему шокирующими.
Нос Уильяма к старости вырастет, губы истончатся, а волосы окончательно покинут макушку головы. Также на его 60-летнем лице появится множество морщин и второй подбородок.
Кейт, по мнению эксперта, сохранит роскошную шевелюру. Кожа лица, увы, сильно ухудшится: появится птоз век, глубокие мимические морщины вокруг рта и складки на шее.