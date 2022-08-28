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28 августа
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Шоу-бизнес
Романы с женатыми, аборт, отсутствие детей: незавидная судьба Натальи Гундаревой

Романы с женатыми, аборт, отсутствие детей: незавидная судьба Натальи Гундаревой

28 августа Наталье Гундаревой могло бы исполниться 74 года. Знаменитая советская актриса рано покинула этот мир и прожила очень непростую жизнь.
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В кино и на сцене Наталья Гундарева была настоящей звездой. Она исполнила десятки ярких ролей, стала известной на весь Союз артисткой, полюбилась зрителям. К сожалению, в личной жизни актрисе повезло меньше. Наталья Георгиевна пережила не одно разочарование в любви и не стала мамой, хотя очень об этом мечтала.

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Наталья Гундарева появилась на свет в 1948 году и выросла в семье инженеров-строителей. Именно родители привили будущей артистке любовь к театру. Впрочем, долгое время она даже не думала, что станет профессиональной актрисой. Окончив школу, Гундарева готовилась поступать в строительный вуз. Однако в дело вмешался ее приятель и будущий народный артист Виктор Павлов.

Павлов знал Гундареву по любительской сцене и уговорил ее попытаться поступить в театральный. Актриса блестяще сдала экзамены и стала студенткой "Щуки". После получения диплома молодую артистку буквально завалили приглашениями из театров. Но она стала частью труппы театра им. Маяковского и была верна ему всю жизнь.

В кино Наталье Георгиевне повезло не сразу. Поначалу ей доставались лишь небольшие роли. Первая популярность и признание пришли к артистке после выхода фильма "Сладкая женщина". С тех пор карьера актрисы развивалась стремительно. А вот до счастья в личной жизни ей было еще далеко.

Первым супругом Натальи Гундаревой стал режиссер Леонид Хейфец. Они познакомились во время работы над телевизионным спектаклем "Обрыв". Постановщик был женат и на 14 лет старше актрисы, но это их не остановило. Вскоре Хейфец ушел от супруги. Сразу после съемок влюбленные поженились.

Увы, совместная жизнь не была безоблачной. Гундареву невзлюбили родственники мужа, к тому же, из-за работы она не успевала заниматься хозяйством. Кроме того, актриса забеременела на пике карьеры и решила сделать аборт. В семье часто возникали ссоры и недопонимания, а через шесть лет брак рухнул окончательно.

Вторым супругом артистки стал коллега по театру Виктор Корешков. Актеры были партнерами по спектаклю и перенесли чувства своих героев в реальную жизнь. Увы, настоящей любви в этом союзе так и не случилось. Вскоре супруги поняли свою ошибку и начали жить каждый своей жизнью. Брак просуществовал всего два года.

После второго развода Гундарева еще не раз крутила романы. Случалось, что объектами ее страсти становились женатые мужчины. В свое время артистка прониклась чувствами к коллеге Сергею Насибову, у которого была не только супруга, но и ребенок. Ради Гундаревой Насибов разрушил семью. Однако отношения продлились всего два года и не привели к свадьбе.

Третьим и последним супругом звезды стал коллега по театру Михаил Филиппов. Именно с ним она обрела настоящее счастье. Единственное, что беспокоило звезду – отсутствие детей. Наталья Георгиевна не смогла подарить любимому ребенка и жалела о сделанном в молодости аборте. Последние годы жизни артистка страдала от проблем со здоровьем. 15 мая 2005 Наталья Гундарева скончалась, не дожив всего несколько месяцев до своего 57-летия.

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Фото: кадр youtube.com
Автор: 28 августа 2022, 02:07 Источник: Новый Очаг ✓ Надежный источник
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