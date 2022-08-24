"Жить не хочется": друг о судьбе вдовы юмориста Михаила Евдокимова

7 августа 2005 года на 319-й километре Чуйского тракта Алтайского края в автомобильной катастрофе погиб пародист, певец, актер и четвертый губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Ему было всего 47 лет. Вместе с ним погибли водитель и охранник. А супруга Евдокимова, Галина Николаевна, находившаяся вместе с ним в "Мерседесе" получила тяжелые травмы. О том, как живет она сегодня, спустя 17 лет после трагедии, "Дни.ру" на "Неделе нового российского кино" (проводится Сергеем Новожиловым при поддержке Фонда "Искусство, наука и спорт", компании "Металлоинвест" и культурной платформы "Артокно") рассказал актер Юрий Кузнецов-Таежный.



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