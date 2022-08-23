"Живот виден": Стало известно о беременности бросившей мужа Собчак

Поклонники заметили изменения в фигуре Ксении Собчак.

В последнее время вокруг личной жизни скандально известной журналистки ходит немало слухов. В основном о том, что ее отношения с Константином Богомоловым, якобы, находятся на грани разрыва. Причем такие разговоры появляются во многом из-за поведения самой Ксении Собчак: уж слишком часто она путешествует по миру без своего супруга.

На этот раз, судя по всему, теледива опять бросила мужа и укатила в Турцию без него – по крайней мере каких-либо упоминаний о нем в ее личном блоге нет. Зато известная блондинка с удовольствием показывает, как отдыхает на солнечном курорте: фотографируется в сексуальных позах на берегу моря, строит песчаные замки с сыном Платоном и, конечно, загорает.

"Как же мне тут хорошо! Пляж, море, песок", – написала в своем микроблоге Ксения Собчак и прикрепили видеоролик, где она щеголяет по территории отеля в просторном леопардовом халате. Многие поклонники, к слову, заметили, что журналистка прибавила в объемах и сразу заподозрили, что она находится в интересном положении: мол, пузо выпирает настолько, что сейчас уж точно стало известно о ее беременности!

"Живот виден. Беременна? Поздравляю вас!", – пишут фанаты под недавним постом теледивы.

Стоит отметить, что вокруг блондинки постоянно ходят толки о том, что она ждет второго ребенка, но она предпочитает не комментировать подобные разговоры. Хотя, может быть Ксения Собчак и сейчас просто-напросто набрала в весе и сама это замечает, ведь она сообщила фанатам, что готовится к жесткому детоксу.