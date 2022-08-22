"Залысины, облезлое лицо и колтуны": во что превратилась мечущаяся по миру Собчак

Ксения Собчак всегда следила за собой и старалась поддерживать фигуру и внешность в порядке. После начала спецоперации на Украине она улетела в отпуск, и там первый раз немного поистаскалась. Вероятно, сказался стресс. Однако сейчас, к удивлению многих, история повторилась.
Как отметили фанаты, большую часть лета Ксения Собчак провела в разъездах по миру. По мнению многих, мечущейся телеведущей нужно вернуться на родину на работу и перестать хвастаться поездками в своем аккаунте.
Светский блогер Лена Миро впрочем не видит в фото Собчак ничего хвастливого. Она в шоке от того, как странно выглядит звездная блондинка. Хуже всего, по мнению Миро, дела обстоят с волосам Ксении.
"На башке – ломкая нечесаная солома, едва прикрывающая залысины. Лицо — облезлое. Выражение – теткино. Больше скажу: любой женщине нельзя ходить с колтунами в башке, а женщине возраста Собчак все-таки нужно наносить легкий макияж, а не прятать линялую будку под очками", – не церемонилась Миро.
Напомним, Ксения Собчак спешно покинула Прибалтику после того, как там резко изменилась политика стран в отношении россиян.