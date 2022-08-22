"В болоте лежит": Лишившаяся куска ноги на чужбине изможденная Собчак доживает последние дни

Говорят, что ее брак с Константином Богомоловым потерпел крах, а супруги находятся на грани разрыва. Подобные толки, к слову, порождает сама Ксения Собчак, то и дело колеся по миру в гордом одиночестве или в компании сына.
Как бы там ни было, экс-звезда "Дома-2" выглядит счастливой, хотя из-за бесконечной работы она, судя по всему, чувствует себя изможденной, ведь ей потребовался отдых. Сейчас жена именитого режиссера находится в Турции, где, по ее признанию, нашла место силы, которое ей так необходимо. Доживать последние дни лета блондинка решила под палящим солнцем, рядом с шумом волн, в шикарном отеле.
Накануне Ксения Собчак решила порадовать поклонников снимком с курорта: облачившись в леопардовый купальник, она расположилась на берегу моря. Конечно, многие восхитились фигурой журналистки: мол, в 40 лет она выглядит очень даже ничего! Но злопыхатели тоже не упустили возможность оставить комментарий.
Одни с явной завистью заметили, что теледива уж слишком часто отдыхает, а со своими финансами могла бы выбрать место поинтереснее. "В болоте лежит и радуется", – написал кто-то из хейтеров. А другие придрались к внешности экс-звезда "Дома-2", обвинив ее в злоупотреблении фотошопом: якобы на фотографии она будто лишилась куска ноги, ведь ее конечности выглядят непропорционально.
"Зачем надо было левую ногу укорачивать? Вообще состоите из разных ног", – возмутились пользователи под снимком Ксении Собчак.