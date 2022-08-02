Раз – и нет человека: брошенная костьми в воду Гагарина не всплыла обратно

35-летняя Полина Гагарина – девушка очень активная.

Мать двоих детей отлично ладит со спортом, вследствие чего обладает стройной фигурой, которую не стесняется демонстрировать фанатам даже в раздельном купальнике. Накануне Полина Гагарина показала себя на отдыхе. Блондинка придумала оригинальный способ поприветствовать август и заодно в очередной раз блеснуть своим красивым и поджарым телом.

В своем телеграм-канале Гагарина опубликовала видео, на котором она грациозно нырнула в воду. Сначала блондинка стояла на краю пирса, а затем раз – и нет человека: певица буквально бросила себя костьми в воду. Несколько секунд звезда красиво плыла под водой, но обратно на видео она так и не всплыла – ролик закончился. Очевидно, всплытие свершилось уже за кадром.

"Заныриваем в август," – подписала видео спортивная певица.



После такого ролика многим поклонникам Гагариной наверняка захочется последовать примеру певицы и нырнуть в прохладную воду. Однако не стоит забывать, что купаться можно далеко не везде. "Вести Подмосковья" недавно рассказали россиянам, в каких водоемах безопасно купаться.

Ожидается, что в столичном регионе купальный сезон продлится примерно до 15-20 августа, так что у поклонников Полины Гагариной из Москвы еще есть шанс повторить эффектный прыжок знаменитости. У тех же, кто отправится в отпуск осенью, подобная возможность будет и позже. Что касается отпуска, то неплохо знать, какой срок отдыха действительно полезен для здоровья – об этом рассказала "Общественная служба новостей".