"Груда костей": Иссохшая Гагарина довела народ до блевотины

Поклонники Полины Гагариной переживают за ее здоровье. По мнению россиян, певица болезненно худая.

В прошлом Полина Гагарина была обладательницей пышных форм, однако она взяла себя в руки и занялась фигурой. Певице удалось сбросить вес и добиться идеальных форм. Однако, по мнению многих поклонников, звезда уж больно переборщила с диетами и тренировками. Некоторых даже пугает худоба Гагариной.

Накануне артистка опубликовала свежее фото с отдыха. На снимке женщина позирует в купальнике на фоне морского пейзажа, демонстрируя плоский живот и худые ноги. "Каникулы", – лаконично подписала кадр звезда.

Фанаты тут же принялись комментировать летнюю фотографию вокалистки. "Очаровашка", "Милая", "Хорошенькая", "Великолепна", "Вы красивая", "Красотка! Счастья тебе", "Прекрасная пушинка", – написали поклонники.

Но при этом многие подписчики отметили не красоту Гагариной, а ее чрезмерную худобу. Некоторые посчитали, что артистка буквально иссохла. Фолловеры разразились в комментариях критикой в адрес звезды. "Народ, где вы увидели красивую женщину, просто груда костей", "Ужас, какая худющая, это же некрасиво", "Нездоровая худоба, до жалости", "До чего себя довела...", "Как с концлагеря", – написали доведенные до блевотины пользователи Сети.