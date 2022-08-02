"Сильный токсин": Раскрыта настоящая причина смерти Шатунова

Юрий Шатунов ушел из жизни больше месяца назад.

Вчера россияне вновь вспоминали солиста "Ласкового мая": в Москве состоялась панихида спустя 40 дней со дня смерти артиста. И хотя с самого начала причиной ухода из жизни Юрия Шатунова был назван инфаркт, многие его фанаты до сих пор ищут виноватых в трагедии.

Например, народ с пеной у рта на просторах социальных сетей доказывал, что кумира миллионов можно было спасти: мол, медики действовали слишком медленно, а при госпитализации исполнителя хита "Белые розы" было потеряно 40 минут. Врачей стали обвинять в халатности, при этом родственники сладкоголосого певца заявили, что не имеют к ним претензий и уверены, что персонал больницы сделал все, что было в его силах.

После кончины Юрия Шатунова началась доследственная проверка, а также назначена судмедэкспертиза. Источник, близкий к расследованию, раскрыл Пятому каналу настоящие причины смерти звезды.

"Грубо говоря, остановку сердца может вызвать, например, сильный токсин, поэтому нужно было дождаться результатов исследований", – пояснил собеседник.

В итоге в заключении специалистов сказано, что музыкант ушел из жизни из-за инфаркта и разрыва стенок миокарда сразу в двух местах. Эти данные и стали основанием для отказа в возбуждении уголовного дела. То есть, следователи и судмедэксперты не нашли фактов нарушения закона в кончине Юрия Шатунова.