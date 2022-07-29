"Меркантильный интерес": Над прахом убитого инфарктом Шатунова надругались ради денег

Уже больше месяца прошло с момента смерти Юрия Шатунова.



Кончина солиста "Ласкового мая" стала настоящей неожиданностью для всех поклонников и близких, ведь артиста, который никогда не жаловался на проблемы с сердцем, внезапно убил инфаркт. Перед смертью Юрий Шатунов судился с бывшим коллегой Андреем Разиным, который решил лишить своего партнера по популярному коллективу прав на песни.

В итоге сладкоголосый музыкант восстановил справедливость, но насладиться этим моментом в полной мере, к сожалению, не смог. Теперь кто только не хочет исполнять хиты покойного артиста. Не так давно даже мэтр российской эстрады Григорий Лепс заявил о желании приобрести на них права.

Музыкант Руслан Баринов уверен, что мы еще услышим песни Юрия Шатунова, правда, уже не в его исполнении. Перепевать и создавать различные ремейки на основе знаменитых композиций будут все кому не лень, и это, можно сказать, станет надругательством над прахом Юрия Шатунова. Конечно, ни о какой любви к усопшему речи не идет. Главная цель тех, кто решится на это, – нажива!

"Люди будут бессовестно хайповать на этой теме. Все, кто попытаются делать на имени Шатунова себе славу, лишь будут дешевыми позерами, которые преследуют меркантильные интересы", – рассуждает Руслан Баринов.

И для этого, уверяет музыкант, даже не нужны права: хайпожоры приложат все усилия, чтобы обходить пункты, за которые могут привлечь за посягательство на интеллектуальную собственность, сохраняя при этом узнаваемость треков.