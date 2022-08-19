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Шоу-бизнес
Потеря жены и дочери, судимости сына: тяжелые удары судьбы Владимира Конкина

Потеря жены и дочери, судимости сына: тяжелые удары судьбы Владимира Конкина

19 августа Владимиру Конкину исполняется 71 год. Несмотря на головокружительную карьеру и насыщенную жизнь, судьбу артиста нельзя назвать простой.
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Сегодня на счету Владимира Конкина десятки любимых зрителями картин и множество ярких героев. К сожалению, помимо успеха и признания, в жизни звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" были и трудности. Артисту не раз приходилось сталкиваться с тяжелыми испытаниями. После некоторых из них актер не оправился до сих пор.

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В 2010 году в семье Владимира Конкина случилась страшная трагедия. Супруга артиста Алла, с которой он прожил душа в душу почти 40 лет, ушла из жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Причем о болезни жены Конкин узнал практически случайно, поскольку та долгое время скрывала от него страшный диагноз. Артист не отходил от любимой женщины и оставался рядом с ней до последнего мгновения.

Потеря супруги стала для актера одним из самых трудных испытаний. К сожалению, на этом трагедии в его жизни не закончились. В 2020 году, спустя 10 лет после смерти жены, Владимир Алексеевич потерял еще и любимую дочь Софию. Преждевременная смерть 32-летней девушки до сих пор не дает покоя ни ее близким, ни поклонникам Конкина.

Дело в том, что трагедия произошла при странных обстоятельствах. Наследница артиста захлебнулась в бассейне фитнес-клуба, хотя, по словам родственников, отлично плавала. После утопления Софию госпитализировали в больницу. Там девушка скончалась. У нее осталась 10-летняя дочь. Обвинение по этому громкому делу предъявили совладелице и управляющей заведения Анне Андриановой. Однако администрация не признает вины и настаивает на том, что дочь актера пошла в бассейн в нетрезвом состоянии.

Помимо двух утрат, Владимиру Алексеевичу приходилось сталкиваться и с другими испытаниями. В 2008 году он выстрелил в одного из своих сыновей, Ярослава, из травматического пистолета. Это произошло, когда наследник актера решил залезть к нему в квартиру через окно. Увидев силуэт человека, артист нажал на курок, а его сын упал с третьего этажа. К счастью, травмы оказались не очень тяжелыми и Ярослав поправился.

Второй сын актера, Святослав, был дважды осужден. В 2010 году наследник Конкина получил условный срок за контрабанду культурных ценностей. Молодой человек пытался вывезти из России в Великобританию дорогостоящий кубoк-кaнфaр. В 2015 году Святослав пошел под суд снова. Он пытался незаконно ввезти в Россию валюту и был приговорен к штрафу в размере годовой зарплаты.

Помимо несчастий в семье, Владимиру Конкину не раз приходилось сталкиваться с проблемами со здоровьем. В 2009 году артист перенес серьезную операцию на сердце, а спустя четыре года – сердечный приступ. Суды и разбирательства, связанные с трагической гибелью дочери, тоже не идут звезде на пользу. Не так давно стало известно, что горе серьезно отразилось на самочувствии актера.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Владимир Конкин. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 августа 2022, 06:40 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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