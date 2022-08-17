Мертвого Шатунова придавило бетонной плитой: Творится страшное

Российский певец и солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер 23 июня от острой сердечной недостаточности. С тех пор поклонники не могут найти себе места и постоянно навещают кумира на Троекуровском кладбище.
Могила Юры Шатунова превратилась в место скопления его фанатов. Порой там устраивают настоящие представления с песнями, плясками и выпусканием голубей. Некоторые коллеги покойного артиста осуждают подобные явления. Однако другие считают это нормальным.
Из-за чрезмерного внимания к могиле Шатунова пришлось даже приставить охранника, который теперь следит там за порядком. На днях поклонники заметили, что на могиле артиста случились перемены. Кто-то снял крест и залил землю бетоном. Такие вещи фанаты посчитали ужасающими и напоминающими вандализм.
Директор Юры Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, что на самом деле все не так страшно. Просто родные исполнителя собираются устанавливать на его могиле памятник, и сейчас там идут подготовительные работы.
Сейчас семья Юры Шатунова ищет скульптора, который смог бы изготовить памятник по их заказу. Наброски будут выложены в интернет, чтобы фанаты смогли принять участие в обсуждении дизайна монумента.
Ранее сообщалось, что неизвестные устроили настоящую пьянку на могиле Юры Шатунова. Мужчина включил музыку на полную мощь и стал танцевать.