"На грани развода": звезда "Паутины" Харитонов об истериках и выбитых во время ссор с женой стеклах

На Вятке в эти дни при поддержке Правительства Кировской области с использованием гранта Российского Фонда культуры проходит Первый Вятский Открытый театральный фестиваль "На семи холмах", созданный Сергеем Новожиловым. 13 августа на сцене местного драматического театра покажут спектакль "Эпоха. Окуджава". С играющим там актером Олегом Харитоновым встретился корреспондент "Дни.ру".



Многие зрители знают Харитонова как звезду сериалов "Паутина", "Талисман любви", "Громовы". А на спектакль "Окуджава" его благословила лично вдова знаменитого барда, разрешив исполнять песни и стихи Булата Шалвовича. Но какой Олег дома, по ту сторону рампы и съемочной площадки?

Актер уже 15 лет женат на красавице Светлане, которая на семь лет младше. У него четверо детей – от 3 до 12 лет. Но сохранение отношений и семьи – это сложная каждодневная работа. "За эти годы у нас случалось всякое – истерики, битье посуды и окон, вырывание в гневе двери машины, – признался Олег. – Жене хоть и было страшно в такие моменты, но от меня она в эмоциях отставала – орала как резаная!"

"Мы несколько раз оказывались на грани развода, – уверяет 54-летний актер. – Случалось, что по многу дней не разговаривали. И даже разъезжались на месяцы – когда стало совсем тяжело, она забрала детей и уехала за полторы тысячи километров. Но всякий раз мне удавалось сгладить все проблемы. Кому-то в таких случая помогает церковь, кто-то идет к психотерапевту. Мы же справились сами. Я, как психолог по образованию, всегда делал первый шаг навстречу. Просто понимал, что либо буду прав, либо сохраню семью. К тому же, моя жена наплевательски относится к извинениям. Мы просто садились и разговаривали, разбираясь каждый со своей проблемой и не обвиняя при этом другого".

Спасает отношения, по мнению Олегу, равновесность их с женой душ. "Это очень редкое явление, – замечает Харитонов. – Я таких людей больше не встречал. Мне с супругой никогда не перестает быть интересно, несмотря на ссоры и какие-то разногласия – она плюет на логику, а я плюю на ощущения. Она никогда не перестанет быть мне родным человеком!"