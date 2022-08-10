И смех и грех: Хитрый тихушник Бондарчук рухнул с пьедестала российского кинематографа

Федор Бондарчук до сих пор не высказал свое отношение к происходящему в Незалежной.

Начало спецоперации на Украине наделало много шума в мире российского шоу-бизнеса и буквально поделило его на три лагеря: одни сбежали за границу и стали поливать грязью кормившую их страну, вторые остались и всячески поддерживают государство, а третьи хранят молчание. Федор Бондарчук оказался в числе тех, кто пока никак не высказал свою позицию.

По крайней мере так считает Захар Прилепин, который вообще категорично высказался в адрес многих отечественных режиссеров. Публициста удивляет тот факт, что с началом спецоперации ни один из ведущих представителей этой профессии не выразил желание снять ленту, посвященную событиям на Донбассе.

Журналист, бравший интервью у писателя, предположил, что это мог бы сделать Федор Бондарчук. Но данную кандидатуру Захар Прилепин спешно отверг: мол, взять на себя такую ответственность может только тот режиссер, который прямо бы сказал, что он поддерживает свою страну в непростой момент. А мэтр в этом случае условно повел себя как хитрый тихушник.

"Федор других позиций. Во-первых, он не высказывался, во-вторых, что-то мне подсказывает, что у него сложное отношение к этой теме", – рассуждает публицист.

Получается, что режиссер, в свое время выпускавший самые громкие российские ленты, можно сказать, рухнул с пьедестала отечественного кинематографа. Более того, именно на его счету числятся такие фильмы, как "Сталинград" или "Девятая рота", а теперь Федор Бондарчук не может создать картину на злободневную тему. В общем, и смех и грех.