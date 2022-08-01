"Мне страшно": раздавленный толпой голый Цискаридзе разревелся

Истерзанного критикой публики Николая Цискаридзе прорвало.

Несколько недель назад Николай Цискаридзе заменил эмигрировавшего Максима Галкина в кресле ведущего шоу "Субботний вечер" на Первом канале. Однако его персона не пришлась по нраву некоторым телезрителям. Балетмейстера раскритиковали за непривычное для него амплуа.

Николай Цискаридзе редко позволяет себе показывать эмоции, но все мы живые люди, и такая критика ему, конечно, неприятна. Кроме того, скупой на эмоции Цискаридзе уже однажды пережил нервный срыв, это вполне может повториться.

Напомним, танцор ужасно тяжело переживал смерть матери. Сначала у нее случился инсульт, через три месяца ее не стало. В то время Цискаридзе был на пике своей славы. После смерти родного человека все померкло.

Николай Цискаридзе долго возился с траурными приготовлениями, занимался кремацией, переездом в Грузию и другими вопросами. Через два месяца после смерти матери на него обрушилось осознание утраты.

"Просто пришел с работы, зашел в ванную, стал мыться и меня прорвало. Я очень сильно поплакал, прямо так сильно-сильно. Мне стало страшно, что я остался один", – рассказал Николай Цискаридзе в ютуб-шоу Ирины Шихман "А поговорить?".