Держит на привязи: Любимая женщина озабоченного Цискаридзе вывалила правду-матку

Любимая женщина Николая Цискаридзе разоткровенничалась.

Звезда российского балета, несмотря на свое происхождение, долгие годы живет в России. Более того, артист по-настоящему озабочен судьбой страны. Иначе как объяснить тот факт, что в 2018 году Николай Цискаридзе принял для себя важное решение – стать доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента и даже открывать голосование.

За годы жизни в России танцор не раз занимал ответственные посты и получал государственный награды. А еще ему повезло обзавестись друзьями. Так, на протяжении уже многих лет он общается с бывшим главным редактором журнала Vogue Аленой Долецкой, причем настолько тесно, что ее можно смело назвать одной из любимых женщин артиста.

Так вот, в одном из последних интервью журналиста решила приоткрыть завесу тайны работы в глянцевых журналах и вывалила правду-матку на этот счет. Как оказалось, она научилась держать читателей на привязи – при помощи мифотворчества. Долецкая призналась, что еще в 90-х она поставила цель – преподносить публике нечто большее, чем просто обзоры модных тенденций.

А потому пришлось создавать и преподносить читателю "свою версию мифа", что, кстати, по ее словам, делает любое другое издание.

"Каждый журнал выдает свою версию мифа. Но я его закавычу: это не миф в прямом смысле слова, не сказка — это такая жизнь", – откровенно поведала любимая женщина Николая Цискаридзе.

