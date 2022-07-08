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Шоу-бизнес
"Трудный период": беглянку Хаматову гонят из Европы

"Трудный период": беглянку Хаматову гонят из Европы

Чулпан Хаматовой нужно отправиться за океан, считает эксперт.
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Перебравшись в Латвию, Чулпан Хаматова осудила Россию за спецоперацию на Украине, за что ее раскритиковали в родной стране. Она сделала ряд заявлений, из-за которых многие российские поклонники отвернулись от нее. Но артистка обрела новую аудиторию, став членом труппы Нового Рижского театра.

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Чулпан Наилевна Хаматова актриса театра и кино

Однако Хаматовой тесно на новом месте работы, считает театральный критик Валерий Кичин. По его мнению, таланту Чулпан нужен простор, а рижскую сцену нельзя назвать большой. Собеседник BLITZ+ гонит актрису из Европы и отправляет за океан, где якобы она сможет добиться лучшего.

Кичин считает Хаматову фигурой мирового масштаба, для которой Латвия – это маленькая страна. Артистке, покинувшей родную страну, следует преодолеть долгий и нелегкий путь, чтобы она смогла зарабатывать столько, сколько действительно заслуживает.

"Она лишилась огромной аудитории в России, и сейчас ей нужно найти себя в новом мире. <...> Ей еще предстоит долгий и трудный период", – сказал театральный критик.

Ранее народный артист России Игорь Скляр заявил, что обсуждать слова и поступки Чулпан Хаматовой не стоит. Актер не понимает, почему этому уделяется так много внимания. По его словам, все это не стоит и выеденного яйца. Слова деятеля искусства приводили "Дни.ру".

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 8 июля 2022, 16:37 Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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