"Надули, не моргнув глазом": проклятое жулье нагрело на кругленькую сумму Марию Погребняк

"Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах", – сказал как-то американский актер и режиссер Вуди Аллен. Блогер и жена знаменитого футболиста Мария Погребняк с этим утверждением согласна.



"Поездку на отдых в Турцию я запланировала давно, и как мне казалось, продумала все до мелочей, – рассказала супруга Павла Погребняка. – Учитывая, что отель дорогой, выбрала ночной рейс самолета, чтобы не терять ни деньги, ни время. Сейчас я с детьми и мамой уже должна была лежать на песочке у моря, но все резко поменялось, включая и мое настроение".

Накануне вылета ей позвонили и сообщили, что рейс перенесен с 3:15 на 14:50. "Я моментально перепроверила информацию и выяснила, что рейс никто не отменял, а на 14:50 был запланирован вылет рейса с другим номером и он был изначально, когда я выбирала билеты, – жалуется Мария. – После многочисленных звонков ситуация прояснилось. Агрегатор, через который я заказывала билеты, сразу забронировал нам билеты на рейс вылетающий в 14:50, при этом взяв деньги как за рейс в 3:15, а он дороже".

"Нас надули, не моргнув глазом, ситуация обидная и финансово накладная. После отдыха буду разбираться с мошенничеством", – пожаловалась Мария на своей странице в Телеграм-канале. Проклятое жулье нагрело на кругленькую сумму! По "Закону о защите прав потребителей" Погребняк имеет право взыскать все убытки, связанные со своим невылетом не по своей вине.